उल्हासनगरात रासायनिक मालाचा अपहार
उल्हासनगर, ता. १६ (वार्ताहर) : उद्योगनगरी उल्हासनगर परिसरात रासायनिक मालवाहतुकीत मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. ठाणे शहर गुन्हे शाखेच्या मध्यवर्ती गुन्हे शोध कक्षाने धाडसी कारवाई करत दोन आरोपींना अटक केली आहे. ‘मोनो इथलीन ग्लायकोल’ या औद्योगिक रसायनाच्या अपहारामुळे औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
ही कारवाई १३ फेब्रुवारीला दुपारच्या सुमारास हिललाईन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत करण्यात आली. गुजरातमधील केसीएस स्पेशालिटी कंपनीतून सुमारे २४.९७० मेट्रिक टन ‘मोनो इथलीन ग्लायकोल’ हे रसायन टँकरमधून चाकण येथील इण्डस मॅन्युफॅक्चरिंग येथे पोहोचवण्यासाठी निघाला होता. मात्र, संगनमत करून टँकरमधील काही रसायन उल्हासनगर परिसरात उतरवून त्याचा अपहार करण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. तळोजा एमआयडीसी रोड, उसाटणे येथील ‘अक्षता तळोजा लॉजिंग अँड बोर्डिंग’जवळील मोकळ्या जागेत रसायन उतरवण्यात आल्याची माहिती समोर आली. घटनास्थळी पोलिसांना सुमारे ३८ लाख ९९ हजार २४२ रुपयांचा मुद्देमाल; तसेच धोकादायक रासायनिक पदार्थांचा साठा आढळून आला. याप्रकरणी टँकरचालक प्रेमाराम भाटी (वय ३७) आणि मोहम्मद तौफिक मोहम्मद हालीम (वय १९) यांना अटक करण्यात आली आहे. साहील वर्मा, रामदास बो-हाडे आणि सुनील गर्जे हे तिघे आरोपी फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक सुरेश माळोदे करत आहेत. औद्योगिक मालवाहतुकीत पारदर्शकता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांकडून देण्यात आला आहे.
