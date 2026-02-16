हीरा घाटावर १५ फूट भव्य शिवमूर्तीची स्थापना
उल्हासनगर, ता. १६ (वार्ताहर) : महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वानिमित्त उल्हासनगर शहर शिवमय झाले. तब्बल १५ फूट उंचीच्या भगवान महादेवांच्या भव्य मूर्तीची शाही प्रतिष्ठापना आणि हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत निघालेल्या दिमाखदार शोभायात्रेमुळे शहरात भक्ती, श्रद्धा आणि उत्साहाचा महासागर उसळला.
भाऊ परसराम झूलेलाल मंदिर येथून या शाही शिव शोभायात्रेला सुरुवात झाली. ढोल-ताशांच्या गजरात, ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात आणि भगव्या पताकांच्या लयीत ही शोभायात्रा हीरा घाट परिसरापर्यंत पार पडली. मार्गावर ठिकठिकाणी नागरिकांनी फुलांची उधळण करत आणि आरती करून महादेवांचे स्वागत केले. संपूर्ण परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला होता. हीरा घाट येथे १५ फूट उंचीच्या महादेवांच्या भव्य मूर्तीची विधीवत प्रतिष्ठापना करण्यात आली. आकर्षक फुलांची सजावट, भव्य रोषणाई आणि पारंपरिक मंत्रोच्चारांमध्ये पार पडलेली पूजा-अर्चना यामुळे वातावरण अधिकच आध्यात्मिक झाले. शहरातील विविध भागांतून आलेल्या हजारो भाविकांनी जलाभिषेक करून भोलेनाथांचे दर्शन घेत सुख-समृद्धीची प्रार्थना केली. भक्ती, आस्था आणि सामूहिक सहभागाच्या जोरावर साजरा झालेला हा सोहळा शहरासाठी अभिमानाची बाब ठरला. हर हर महादेवच्या जयघोषात उल्हासनगर पुन्हा एकदा शिवमय झाले.
सुरक्षा व्यवस्था
कार्यक्रमस्थळी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी विशेष सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. स्वयंसेवकांनी गर्दी नियंत्रण आणि भक्तांच्या सोयीसाठी उत्कृष्ट नियोजन केले होते. महाशिवरात्रीच्या या भव्य सोहळ्याने उल्हासनगरच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक एकात्मतेचे दर्शन घडवले.
उल्हासनगर : हीरा घाटावर १५ फूट भव्य शिवमूर्तीची स्थापना करण्यात आली.
