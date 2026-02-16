व्हॅलेंटाईन डे ला नद्यांवर प्रेमाची शपथ
व्हॅलेंटाईन डेला नद्यांवर प्रेमाची शपथ
उल्हास-वालधुनी सरिता संवर्धन अभियानाची घोषणा
उल्हासनगर, ता. १६ (वार्ताहर) : प्रेम व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणून ओळखला जाणारा १४ फेब्रुवारी यंदा एका वेगळ्या कारणासाठी संस्मरणीय ठरला. गुलाबांच्या फुलांऐवजी हातात नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा संकल्प घेऊन पर्यावरणप्रेमींनी उल्हास आणि वालधुनी नद्यांप्रती आपली कृतज्ञता व्यक्त केली. दिवंगत पर्यावरण कार्यकर्त्या सरिता खानचंदानी यांच्या स्मरणार्थ आगामी नदी संवर्धन मोहिमेला ‘उल्हास वालधुनी सरिता संवर्धन अभियान’ असे नाव देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय या वेळी घेण्यात आला.
कल्याण तालुक्यातील दहागाव-वाहोली येथील नील्स फार्म येथे ‘उल्हास व वालधुनी नदी संवर्धन समिती’ची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत नद्यांचे वाढते प्रदूषण, अनियंत्रित सांडपाणी, अतिक्रमणामुळे संकुचित झालेले पात्र आणि नद्यांना आलेले गटारीचे स्वरूप यावर सखोल विचारमंथन करण्यात आले. नदीपात्र रुंदीकरण, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची निकड आणि प्रशासनाशी समन्वय साधून कायदेशीर लढाई लढण्यावर या वेळी शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
या मोहिमेत वालधुनी बिरादरी, उल्हास नदी बचाओ समिती, वॉटर फाउंडेशन, द युवा युनिटी यांसह विविध सामाजिक संस्था, वकील आणि पत्रकारांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. दिवंगत सरिता खानचंदानी यांनी नद्यांसाठी दिलेला लढा आणि त्यांचा समाजजागृतीचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्धार सर्व उपस्थितांनी व्यक्त केला. ‘‘नद्या वाचल्या तरच आपले भविष्य सुरक्षित राहील,’’ असा संदेश देत या अभियानाला व्यापक लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.
‘‘उल्हास आणि वालधुनी या आपल्या शहराच्या जीवनवाहिनी आहेत. मात्र, सध्या त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. ‘उल्हास वालधुनी सरिता संवर्धन अभियान’ हा केवळ उपक्रम नसून पर्यावरण रक्षणाचा ठाम निर्धार आहे. स्व. सरिता खानचंदानी यांच्या स्मृतीतून ही चळवळ अधिक व्यापक करून पुढील पिढीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी नागरिक आणि प्रशासनाने यात सक्रिय सहभाग घ्यावा.’’
— शशिकांत दायमा, पर्यावरणप्रेमी
