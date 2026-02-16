उल्हासनगरात नवा सत्तासंग्राम
उल्हासनगर, ता. १६ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीनंतर सत्तेचे गणित जुळवताना ज्या राजकीय डावपेचांची कुजबुज होती, ती आता प्रत्यक्षात दिसू लागली आहे. पूर्ण बहुमत कोणालाही न मिळाल्याने सत्तेचा पेच सुटला असला, तरी आता ‘स्वीकृत नगरसेवक’ पदासाठी दोन्ही प्रमुख पक्षांत अंतर्गत चुरस रंगली आहे. निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांचे ओझे आणि पराभूत दिग्गजांची दावेदारी यामुळे भाजप आणि शिवसेनेतील नेते त्रस्त झाले आहेत. आठ स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले असून, या निवडीवरून पुढील सत्तासंतुलन ठरणार असल्याचे चित्र आहे.
उल्हासनगर महापालिका निवडणूक २०२६ मध्ये कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने राजकीय समीकरणे बदलली. भाजपला ३७, तर शिवसेनेला ३६ जागा मिळाल्या. अखेर सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेने अपक्ष आणि वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा घेतला, तर भाजपने महायुतीचा धर्म पाळत सत्तेत सहभाग घेतला. मात्र, हे मनमुटावाचे गणित फार काळ टिकेल का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत. कारण स्थायी समिती सभापती, इतर समित्यांचे सभापती पद आणि आता स्वीकृत नगरसेवक निवडीवरून दोन्ही बाजूंनी दबाव वाढू लागला आहे.
भाजप आणि शिवसेनेकडून काही नावे जवळपास निश्चित मानली जात आहेत. मात्र, वरिष्ठांच्या अंतिम निर्णयावर काही नावांत बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेनेतही कलानी गटाचा प्रभाव स्पष्ट दिसत आहे. पंचम ओमी कलानी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची चर्चा आहे. कलानी गटाला सुमारे १२ जागा मिळाल्याने त्यांना दोन स्वीकृत नगरसेवक पदे मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या सर्व घडामोडींवर अखेरचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींच्या मंजुरीनंतरच होणार आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या सूचनांनुसार अंतिम यादी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
‘लॉलीपॉप’चे आता ‘चॉकलेट’मध्ये रूपांतर?
यंदा सभागृहात आठ स्वीकृत नगरसेवक जाणार आहेत. त्यामुळे पराभूत पण प्रभावशाली आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवारांनी आपल्या वरिष्ठ नेत्यांवर दबाव वाढवला आहे. निवडणुकीत तिकीट वाटपाच्या वेळी दिलेल्या स्वीकृत नगरसेवक आश्वासनांची आठवण आता करून दिली जात आहे. ‘तिकीटच्या बदल्यात स्वीकृत नगरसेवक’ हा राजकीय लॉलीपॉप आता खऱ्या चॉकलेटमध्ये बदलण्याची वेळ आली आहे, अशी चर्चा सुरू आहे.
खरा सत्तासंघर्ष सुरू
स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीकडे केवळ पदवाटप म्हणून न पाहता, भविष्यातील सत्तासंतुलनाचा पाया म्हणून पाहिले जात आहे. स्थायी समिती व विविध सभापती पदांच्या निवडीपूर्वीच ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता असून, या महिन्यातच निवडणूक होऊ शकते. उल्हासनगरच्या राजकारणात आता खरा ‘सत्ता संघर्ष’ सुरू झाला आहे. स्वीकृत नगरसेवकांची निवड ही केवळ औपचारिकता नसून पुढील पाच वर्षांच्या सत्तेचे दिशा-निर्देशक ठरणार आहे. शहरवासीयांच्या नजरा आता या आठ नावांकडे खिळल्या आहेत.
