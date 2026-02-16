नवी मुंबई एपीएमसीत द्राक्षांची आवक सुरू
वाशी, ता. १६ (बातमीदार) : नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (एपीएमसी) द्राक्षांची आवक हळूहळू सुरू झाली असली, तरी यंदा द्राक्ष उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याने बाजारात अपेक्षेप्रमाणे आवक होताना दिसत नाही. परिणामी यंदा द्राक्षांचे भाव संपूर्ण हंगामात महागच राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यातील प्रमुख द्राक्ष उत्पादक जिल्हे असलेल्या नाशिक, सांगली, सातारा परिसरातून सध्या द्राक्षे नवी मुंबई एपीएमसीत दाखल होत आहेत, मात्र अवकाळी पाऊस, ढगाळ वातावरण आणि काही भागात रोगराईमुळे यंदा द्राक्षांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून बाजारात येणाऱ्या द्राक्षांचे प्रमाण मर्यादित आहे.
सध्या एपीएमसीच्या घाऊक बाजारात दर्जानुसार द्राक्षांचे भाव १३० ते १५० रुपये प्रतिकिलोदरम्यान आहेत, तर दुसरीकडे किरकोळ बाजारात हीच द्राक्षे २३० ते २७० रुपये प्रतिकिलो भावाने विकली जात असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर मोठा ताण पडत आहे. दरम्यान, द्राक्षे महाग झाल्यामुळे किरकोळ बाजारात ग्राहक खरेदी करताना सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत.
भाव तेजीत राहणार!
याबाबत एपीएमसीतील व्यापारी संजय पानसरे यांनी सांगितले की, यंदा द्राक्षांचे उत्पादनच कमी झाले आहे. त्यामुळे बाजारात आवक मर्यादित असून, भाव कमी होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. सध्या जी द्राक्षे येत आहेत, ती दर्जेदार असली, तरी पुरवठा कमी असल्याने भाव तेजीत आहेत. पुढील काही दिवसांत आवक वाढली नाही, तर भाव आणखी वाढू शकतात.
