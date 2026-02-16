गावांमध्ये फायर हायड्रेंट यंत्रणेची मागणी
नेरूळ, ता. १६ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत दिघा ते बेलापूरदरम्यानचा परिसर येतो. या ठिकाणी नागरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने विकसित झाल्याने हे शहर आज पूर्णपणे विकसित झाले आहे. तथापि या शहरामध्ये आजही गावांचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. शासकीय गरजेपायी मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येचे पुनर्वसन करण्यासाठी नवी मुंबई शहर विकसित करण्यात आले. शहरी भाग नियोजित असल्याने तेथे आगीची दुर्घटना घडल्यास अग्निशमनची वाहने कानकोपऱ्यात जावू शकतात. परंतु नवी मुंबई शहरामध्ये गावे असल्याने त्या गावांमध्ये अग्निशमनची वाहने जावू शकत नाही. गावात लागणाऱ्या आगीच्या घटना व त्या घटनांमध्ये होणारी हानी टाळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने गावागावामध्ये, गावातील अंर्तगत भागात फायर हायड्रेंट यंत्रणा कार्यान्वित केली पाहिजे. फायर हायड्रेंट यंत्रणेमुळे गावात आग लागल्यास ती विझविण्यासाठी तत्काळ पाणी उपलब्ध होईल. ग्रामस्थांना आगीच्या धोक्यापासून वाचविण्यासाठी, हानी टाळण्यासाठी फायर हायड्रेंट यंत्रणा राबविण्याचे संबंधितांना निर्देश देण्याची मागणी निखिल मांडवे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.