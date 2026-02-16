ठाण्यात इंटरनेट साहित्याला आग
अग्निशमन दलाच्या तत्परतेने मोठी दुर्घटना टळली
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : ठाण्यातील बाळकुम परिसरात रविवारी (ता. १५) पत्र्याच्या ओपन शेडमध्ये ठेवलेल्या इंटरनेट साहित्याला आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी ठाणे महापालिका अग्निशमन दलाच्या वेळीच केलेल्या कारवाईमुळे परिस्थितीवर काही मिनिटांत नियंत्रणात आणण्यात यश आले.
न्यू महालक्ष्मी नगर येथील मे. एस मॅग्नेटिव्ह इन्फ्रा प्रा. ली. या कंपनीचे मोबाईल टॉवर केबल, वायफाय केबल, फायबर चेंबर व इतर इंटरनेट साहित्य पत्र्याच्या ओपन शेडमध्ये साठवून ठेवण्यात आले होते. त्या साहित्याला आग लागल्याची माहिती रविवारी रात्री नागरिक गणेश व्यापारी यांनी मोबाईलद्वारे आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला दिली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि कापूरबावडी पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दल व आपत्ती व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांने काही मिनिटांतच आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. या आगीमुळे साहित्याचे नुकसान झाले असले तरी कोणालाही दुखापत झाली नाही. दरम्यान, ही कंपनी अमित सिंग नामक व्यक्तीची आहे, तर प्राथमिक माहितीनुसार आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासिन तडवी यांनी सांगितले.