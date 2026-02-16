महा. अंनिस कर्जत शाखेची नवी कार्यकारिणी जाहीर
महा. अंनिस कर्जत शाखेची नवी कार्यकारिणी जाहीर
अध्यक्षपदी विलास सांगळे; वैज्ञानिक दृष्टिकोनासाठी कार्य करण्याचा निर्धार
कर्जत, ता. १६ : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (महा. अंनिस) कर्जत शाखेची नवीन कार्यकारिणी सर्वानुमते जाहीर करण्यात आली. हुतात्मा भाई कोतवाल नगर येथे झालेल्या बैठकीत अध्यक्षपदी विलास विठ्ठल सांगळे, उपाध्यक्षपदी अनिल शंकर थोरवे तर कार्याध्यक्षपदी सूर्यकांत नारायण भुतावळे यांची निवड झाली.
प्रधान सचिवपदी विकास वाल्हे, महिला सहभाग विभाग प्रमुखपदी शितल गायकवाड, युवा सहभाग प्रमुखपदी अविनाश दोंदे, विविध उपक्रम प्रमुखपदी गणेश गंगावणे, सोशल मीडिया प्रमुखपदी रोहिदास लोभी तसेच कायदेविषयक विभाग प्रमुखपदी अॅड. उज्वला पाटील यांची निवड करण्यात आली. विजय कोंडिलकर व श्रीकांत हावरे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.
बैठकीच्या प्रारंभी रायगड जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीप गायकवाड यांनी संस्थेची त्रिस्तरीय रचना स्पष्ट करत शाखा, जिल्हा व राज्य कार्यकारिणीच्या निवड प्रक्रियेची माहिती दिली. पंचसूत्रीच्या माध्यमातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन, अंधश्रद्धाविरोधी जनजागृती आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी कार्य करण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला.
जळगाव जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रल्हाद बोऱ्हाडे व शोभा बोऱ्हाडे यांची विशेष उपस्थिती लाभली. नव्या पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करून बैठकीचा समारोप करण्यात आला.
