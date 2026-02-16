देहेन येथील कबड्डी स्पर्धेत गणेश दिवलांग संघ अंतिम विजेता
देहेन येथील कबड्डी स्पर्धेत गणेश दिवलांग संघ अंतिम विजेता
पोयनाड, ता. १६ (बातमीदार) : तालुक्यातील देहेन येथील कबड्डी स्पर्धेत श्रीगणेश दिवलांग संघाने अंतिम विजेतेपद पटकावले आहे. देहेन येथील जय हनुमान क्रीडा मंडळ व श्री हनुमान प्रासादिक भजन मंडळ यांच्या वतीने जिल्हास्तरीय कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन केले होते.
रायगड जिल्हा कबड्डी असोसिएशन यांच्या मान्यतेने या कबड्डी स्पर्धा खेळविण्यात आल्या. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक श्रीगणेश दिवलांग, द्वितीय क्रमांक जय हनुमान धेरंड, तृतीय क्रमांक कमलेश्वर सुतारपाडा, चतुर्थ क्रमांक बी. के. एम भाकरवड यांनी पटकावला. या विजेत्या संघांना रोख रक्कम व आकर्षक चषक देऊन गौरविण्यात आले. या स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट खेळाडू प्रतीक धुमाळ (दिवलांग), उत्कृष्ट चढाई रोहन पाटील (धेरंड), उत्कृट पकड विशाल शेळके (भाकरवड), पब्लिक हिरो करण गजने (सुतारपाडा) या खेळाडूंना वैयक्तिक बक्षीस देऊन गौरविण्यात आले. हे कबड्डीचे सामने पाहण्यासाठी परिसरातील आणि पंचक्रोशीतील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. या सामन्यांचे शिस्तबद्ध नियोजन केल्याबद्दल जय हनुमान क्रीडा मंडळ व श्री हनुमान प्रासादिक भजन मंडळ देहेन यांचे कबड्डीप्रेमींनी आभार मानले.
छायाचित्र :
पोयनाड : देहेन येथील कबड्डी स्पर्धेत श्रीगणेश दिवलांग संघ अंतिम विजयी ठरला.