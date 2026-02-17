तब्बल ४९ वर्षांनी अध्यापिकांनी जागवल्या आठवणी;
४९ वर्षांनंतर अध्यापिकांचा स्नेहमेळावा
कॉलेज जीवनाचा सुवर्णकाळ पुन्हा अनुभवताना मैत्रीचा दरवळ
माणगाव, ता. १६ (बातमीदार) : माणगाव येथील शासकीय अध्यापिका विद्यालय माणगाव च्या १९७५–७७ बॅचमधील माजी विद्यार्थीनी तब्बल ४९ वर्षांनी एकत्र आल्याने भावनिक वातावरण निर्माण झाले. श्री वाकडाई मंदिर परिसरातील एका रिसॉर्टमध्ये झालेल्या या स्नेहमेळाव्यात हास्य, आसवे आणि आठवणींचा संगम अनुभवायला मिळाला.
मंजिरी बापट व मंदा मेथा यांनी पुढाकार घेऊन सर्व मैत्रिणींना एकत्र आणले. करुणा शेठ व संध्या दांडेकर यांनी संपर्क शोधून ग्रुप तयार केला. दिवसभर गप्पा, खेळ, फोटोसेशन, स्नेहभोजन आणि व्हॅलेंटाईन डे निमित्त गुलाबपुष्प देत मैत्री साजरी करण्यात आली.
शिक्षक म्हणून केलेल्या कार्याच्या आठवणींना उजाळा देताना तसेच मार्गदर्शक प्राध्यापकांचे स्मरण करताना अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू दाटले. जुन्या कॉलेजची इमारत पाडून नवीन बांधकाम झाल्याचे समजताच हळहळ व्यक्त करण्यात आली.
निरोपाच्या वेळी ‘दरवर्षी भेटूया’ असा निर्धार करत सर्वांनी भावुक वातावरणात गळाभेट घेतली. मैत्री, कृतज्ञता आणि आठवणींनी सजलेला हा स्नेहमेळावा सर्वांसाठी अविस्मरणीय ठरला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.