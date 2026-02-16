ग्रामीण विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण
टोकावडे, ता. १६ (बातमीदार) : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने मुरबाड तालुक्यातील आठ जिल्हा परिषद शाळांना संगणकांचे वाटप करण्यात आले. हा उपक्रम आमदार किसन कथोरे यांच्या हस्ते आयडीबीआयच्या सीएसआर निधीतून राबविण्यात आला. मुरबाड तहसीलदार कार्यालयात संगणकांचे वितरण करण्यात आले.
खेडले तळवली, एकलहरे, मिल्हे, चासोळे, बळेगाव-उमरोली, कळंभाड, प्रधानपाडा आणि फांगळोशी येथील जिल्हा परिषद शाळांना या उपक्रमांतर्गत संगणक देण्यात आले. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख होऊन त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ व्हावी, हा या उपक्रमामागील मुख्य हेतू आहे. सध्याच्या काळात शाळांमधील अनेक शैक्षणिक व प्रशासकीय कामे ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडावी लागतात. त्यामुळे या संगणकांचा विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना मोठा फायदा होणार आहे. यावेळी आमदार किसन कथोरे यांनी तहसीलदार कार्यालयाची पाहणी करून स्वच्छतेबाबत समाधान व्यक्त केले. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक करत लोकहितार्थ सेवा सातत्याने देत राहण्याच्या शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमानंतर तहसील कार्यालयाच्या आवारात वृक्षारोपण करण्यात आले. तसेच शासकीय इमारतीची दुरुस्ती व रंगरंगोटी तातडीने पूर्ण करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता संजय कोरडे यांना निर्देश देण्यात आले. या कार्यक्रमाला उपविभागीय अधिकारी (कल्याण) विश्वास गुजर, तहसीलदार अभिजित देशमुख, आयडीबीआय बँकेचे मुख्य शाखा व्यवस्थापक गायकवाड; तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.
