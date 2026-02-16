भारतीय अर्थवाढीच्या गुणवत्तेवर चिकित्सक चर्चा आवश्यक : प्रा. डॉ. विकास उबाळे
भारतीय अर्थवाढीच्या गुणवत्तेवर चिकित्सक चर्चा आवश्यक : प्रा. डॉ. विकास उबाळे
सेवा क्षेत्राचा वेग कायम; उत्पादन क्षेत्राची मर्यादित वाढ चिंतेचा मुद्दा
वाशी, ता. १६ (बातमीदार) : जागतिक अर्थव्यवस्था अस्थिरतेच्या टप्प्यात असताना भारताचा आर्थिक वाढदर तुलनेने स्थिर असला तरी या वाढीची गुणवत्ता तपासणे आवश्यक असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. विकास उबाळे यांनी व्यक्त केले. ऐरोली येथील जे. व्ही. एम. मेहता महाविद्यालय येथे आयोजित विशेष व्याख्यानात ते बोलत होते.
कोविडनंतर महागाई, युद्धजन्य परिस्थिती, ऊर्जा संकट आणि वाढते व्याजदर यामुळे अमेरिका व युरोपमध्ये मागणी मंदावली असून, चीनलाही रिअल इस्टेट व कर्ज समस्यांचा फटका बसल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर भारताचा ६.५ ते ७.५ टक्के वाढदर उल्लेखनीय असला तरी “ही वाढ रोजगारनिर्मिती व सामाजिक समावेशकता घडवते का?” हा मूलभूत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा ५५ टक्क्यांहून अधिक असून, उत्पादन क्षेत्र १५-१६ टक्क्यांवरच स्थिर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चौकट
रोजगारक्षम वाढीसाठी उत्पादन क्षेत्र बळकट करणे गरजेचे
‘मेक इन इंडिया’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’सारख्या उपक्रमांना अपेक्षित यश मिळण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राची वाढ अत्यावश्यक असून, त्याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर रोजगार, निर्यातवाढ आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण शक्य होणार नाही, असा ठाम इशारा प्रा. उबाळे यांनी दिला.
