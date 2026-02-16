बदलापूरच्या नाल्यांना ‘काँक्रीटचे कवच’
बदलापूर, ता. १६ (बातमीदार) : पावसाळ्यात वारंवार उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीमुळे त्रस्त असलेल्या बदलापूरकरांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका यांनी घेतला आहे. शहरातील सर्व प्रमुख नाल्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यासाठी तब्बल २०० कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या कामाची सुरुवात स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या वेळी नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे उपस्थित होत्या.
शिरगाव परिसरातून उगम पावणारा आणि बदलापूर पश्चिमेकडील स्थानक परिसर, शनिनगर, मांजर्ली, हेंद्रेपाडा या भागातून पुढे उल्हास नदीला मिळणारा मुख्य नाला खोलीकरण करून काँक्रीटीकरणाच्या माध्यमातून बंदिस्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पावसाळ्यातील पूरस्थिती, सखल भागात पाणी साचणे आणि घरांमध्ये पाणी शिरण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे १० किलोमीटर लांबीचे नाले कॅनॉल पद्धतीने विकसित केले जाणार आहे. नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटवून पाण्याचा प्रवाह अधिक रुंद व वेगवान केला जाणार आहे. मुसळधार पावसात पाणी अडून निर्माण होणारी पूरस्थिती खोलीकरण व काँक्रीटीकरणामुळे कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे, काँक्रिटीकरणानंतर नाल्यांवर सौर पॅनल बसवून वीजनिर्मिती करण्याचा पर्यावरणपूरक उपक्रमही राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून निधी मंजूर झाला असून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
याप्रसंगी मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड, उपनगराध्यक्षा प्रियंका दामले, नगरसेवक राजेंद्र घोरपडे, संभाजी शिंदे, शरद तेली, प्रणिता कुलकर्णी, शैलेश वडनेरे, श्रीधर पाटील उपस्थित होते.
नाल्यांचे खोलीकरण करून पाण्याचा प्रवाह सुरळीत केला जाणार असून त्यावर काँक्रिटीकरण करून सौर पॅनल बसवण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून वीजनिर्मितीचा आगळावेगळा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी २०० कोटींचा खर्च असून एकूण साडेचारशे कोटींचे हे काम असणार आहे. याचा लाभ बदलापूरकरांना होणार असून शहराच्या सौंदर्यात मोठी भर पडणार आहे.
- किसन कथोरे, आमदार
नाल्यांभोवती झालेली अतिक्रमणे व अस्वच्छतेमुळे डासांचा प्रादुर्भाव आणि आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. अतिवृष्टीत नाले वाहू लागल्याने सखल भागात पाणी साचते. या सर्व समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सर्व नाल्यांचे खोलीकरण व काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे.
- रुचिता घोरपडे, नगराध्यक्षा
देशातील पहिली नगरपालिका म्हणून बदलापूर हा उपक्रम राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे पूरनियंत्रणासह जॉगर्स ट्रॅक व इतर सुविधा उपलब्ध होतील आणि शहराच्या सौंदर्यात मोठी भर पडेल. शहराच्या विकासासाठी पालिका भविष्यातही असे उपक्रम राबवणार आहे.
- मारुती गायकवाड, मुख्याधिकारी, कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद
