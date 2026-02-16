गरीब महिलांसाठी मोफत देवदर्शनाचा उपक्रम
कासा, ता. १६ (बातमीदार) : समाजसेवक अशोक भोईर यांच्या पुढाकारातून वेति-वरोती व परिसरातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी देवदर्शनाचा उपक्रम राबवण्यात आला. या उपक्रमाअंतर्गत सोमवारी सकाळी दोन एसटी बसद्वारे महिलांना सप्तशृंगी देवी मंदिर येथे दर्शनासाठी पाठवण्यात आले. वेति-वरोती तसेच आसपासच्या डोंगराळ भागातील अनेक महिला या आर्थिक अडचणींमुळे देवदर्शन किंवा सहलीला जाऊ शकत नव्हत्या. ही बाब लक्षात घेऊन भोईर यांनी डहाणू आगार येथून दोन बसची व्यवस्था करून महिलांची सुरक्षित, सुलभ आणि आनंददायी यात्रा आयोजित केली. या उपक्रमामुळे महिलांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव दिसून आले. या वेळी बोलताना भोईर म्हणाले, राजकारणाबरोबर समाजकारणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. माझे आई-वडील वारकरी होते; त्यांच्या संस्कारांमुळेच दुर्गम भागातील गरीब महिलांना दरवर्षी देवदर्शन घडवून देण्याचा संकल्प केला आहे. यंदा त्याची सुरुवात केली असून, पुढेही हा उपक्रम सातत्याने राबविणार आहोत. यात्रेदरम्यान महिलांच्या सुरक्षिततेची, प्रवासातील सोयींची आणि दर्शनानंतर सुखरूप परतीची संपूर्ण जबाबदारी आयोजकांनी घेतली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या उपक्रमामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास, आनंद आणि सामाजिक एकात्मतेची भावना अधिक दृढ होत असल्याची प्रतिक्रिया उपस्थितांनी व्यक्त केली आहे.
