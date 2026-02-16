उरणच्या वरद गावंडची आंतरराष्ट्रीय कला विश्वात झेप
रणच्या वरद गावंडची आंतरराष्ट्रीय कला विश्वात झेप
सिंगापूरमधील जागतिक जलरंग प्रदर्शनासाठी कलाकृतीची निवड
उरण, ता. १६ (बातमीदार) : उरणमधील युवा चित्रकार वरद विलास गावंड याने आपल्या जलरंग कलेच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेतली आहे. इंटरनॅशनल वॉटरकलर सोसायटी सिंगापूर आयोजित ‘शालोम पीस – २०२६’ या जागतिक प्रदर्शनासाठी त्याच्या “द एज ऑफ द स्टॉर्म” या कलाकृतीची निवड झाली आहे. हे प्रदर्शन ७ ते १० जून दरम्यान मॅकफर्सन आर्ट स्टुडिओ, सिंगापूर येथे होणार आहे.
सध्या वरद देवरुख कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट येथे बी.एफ.ए.च्या प्रथम वर्षात शिक्षण घेत असून निसर्गचित्रे, व्यक्तिचित्रे आणि लाईव्ह पेंटिंगसाठी तो ओळखला जातो. निवड झालेल्या चित्रात सोनेरी, निळ्या व केशरी रंगछटांमधून आकाश-पृथ्वीतील नाट्यमय संबंध आणि पावसाळी वातावरणातील भावविश्व प्रभावीपणे साकारले आहे.
या प्रदर्शनात कॅनडाचे अतनूर डोगान, चीनचे हाँग शान व सिंगापूरच्या सुसाना सुन लियान यांसारखे नामवंत कलाकार सहभागी होणार आहेत. यापूर्वीही कर्नाटक चित्रकला परिषद आणि पुणे आर्ट फिएस्टा २०२५ येथे त्याच्या कलाकृतींचा गौरव झाला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.