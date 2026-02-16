उद्योगनगरीत वस्त्रोद्योगाला चालना गरजेची
भिवंडी, ता. १६ (वार्ताहर) : यंत्रमाग उद्योगनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भिवंडीत वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारण्याची मागणी भिवंडी पश्चिमचे आमदार महेश चौघुले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या एकात्मिक वस्त्रोद्योग कार्यक्रमांतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, केंद्र व राज्य सरकारमार्फत खादी, हातमाग आणि हस्तकला व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम, मिशन समर्थ २.०, राष्ट्रीय फायबर योजना, टेक्स इको उपक्रम, पारंपरिक टेक्सटाईल क्लस्टर आधुनिकीकरण योजना; तसेच मेगा टेक्सटाईल पार्क उभारणीसारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या योजनांमुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार असल्याचे आमदार चौघुले यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
भिवंडी शहर ‘कपड्यांचे मँचेस्टर’ म्हणून देशभर प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्रातून निर्यात होणाऱ्या कापड उत्पादनांपैकी सुमारे ५० टक्के उत्पादन भिवंडी परिसरातून होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर यंत्रमाग, हातमाग, रंग प्रक्रिया कारखाने व संबंधित पूरक उद्योग कार्यरत असून, लाखो कामगार आणि लघुउद्योजकांचा उदरनिर्वाह या उद्योगावर अवलंबून आहे. मात्र, पायाभूत सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान, एकात्मिक प्रक्रिया केंद्र, साठवण व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात सुविधा यांचा अभाव असल्याने स्थानिक उद्योगांना अपेक्षित स्पर्धात्मकता मिळत नसल्याचे चौघुले यांनी नमूद केले आहे.
सरकारच्या नव्या एकात्मिक वस्त्रोद्योग कार्यक्रमांतर्गत भिवंडीत मेगा टेक्सटाईल पार्क उभारल्यास स्थानिक उद्योगांना बळकटी मिळेल, रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि निर्यात क्षमता अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
सकारात्मक प्रतिसाद
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवेदनावर सकारात्मक प्रतिसाद देत पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाकडे प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती आमदार महेश चौघुले यांनी दिली. भिवंडीतील वस्त्रोद्योगाची क्षमता व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील योगदान लक्षात घेऊन लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
