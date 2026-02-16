मेट्रो कामाचे संरचनात्मक सुरक्षितता परीक्षण करा
मेट्रो कामाच्या सुरक्षिततेबाबत भीती
कल्याण-शिळफाटा येथे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १६ : मुंबईतील मुलुंड येथे मेट्रो कामाच्या ठिकाणी सिमेंटचा भाग कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला. या घटनेचे तीव्र पडसाद आता कल्याण-डोंबिवलीत उमटत असून, कल्याण-शिळफाटा रस्त्यावर सुरू असलेल्या मेट्रो कामाच्या संरचनात्मक सुरक्षिततेचे तातडीने परीक्षण करावे, अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.
कल्याण-शिळफाटा मार्ग हा २४ तास वर्दळीचा रस्ता असून, याच मार्गावरून तळोजा ते कल्याण स्थानकापर्यंत मेट्रोचे काम सुरू आहे. तीन महिन्यांपूर्वी शिळफाटा रस्त्यावरील सोनारपाडा परिसरात मेट्रोचा सुमारे २५ फूट उंच खांब एका बाजूला झुकल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. त्या वेळी अभियंत्यांनी दुरुस्ती केली असली तरी, कामाच्या एकूण दर्जाबाबत नागरिकांच्या मनात आता शंका निर्माण झाली आहे.
स्थानिक रहिवासी आणि नियमित प्रवाशांच्या मते, मेट्रोच्या कामाच्या ठिकाणी अनेकदा वरिष्ठ सल्लागार किंवा पर्यवेक्षक अभियंता उपस्थित नसतात. ठेकेदार आणि मजूर आपल्या पद्धतीने काम करत असतात. एखाद्या वेळी कामाबाबत माहिती विचारल्यास कामगारांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत, अशी तक्रार नागरिकांनी केली आहे. ''एमएमआरडीए''ने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कामाच्या गुणवत्तेची खात्री करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
रस्त्याची दुरवस्था
मेट्रोच्या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अवजड यंत्रसामग्रीमुळे नव्याने बांधलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याची मोठी वाताहत झाली आहे. अनेक ठिकाणी रस्ता फोडण्यात आल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून या मार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी होत आहे. मुलुंडमधील दुर्घटना कमी गर्दीच्या ठिकाणी घडली, मात्र शिळफाटा रस्ता नेहमीच गजबजलेला असतो. अशा ठिकाणी छोटीशी चूकही मोठ्या जीवितहानीला निमंत्रण देऊ शकते, अशी भीती शालेय बसचालक आणि पालकांनी व्यक्त केली आहे.
प्रमुख मागण्या :
मेट्रो मार्गिकेचे तज्ज्ञांमार्फत तातडीने संरचनात्मक सुरक्षितता परीक्षण करावे.
कामाच्या ठिकाणी २४ तास वरिष्ठ अभियंत्यांचे पर्यवेक्षण असावे.
कामामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची तातडीने डागडुजी करावी.
सुरक्षिततेचे नियम पाळले जात असल्याची खात्री ''एमएमआरडीए''ने करावी.