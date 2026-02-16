अजित पवारांच्या निधनाने कबड्डी क्षेत्राची मोठी हानी : रामशेठ ठाकूर
मुंबई

पनवेल, ता. १६ (बातमीदार) : मातीतल्या कबड्डी खेळाचा आधारस्तंभ असलेल्या अजित पवार यांच्या निधनामुळे क्रीडा क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाल्याचे प्रतिपादन माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी केले. त्यांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ व रायगड जिल्हा कबड्डी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पंच शिबिरात ते बोलत होते.
मार्केट यार्ड येथील सभागृहात झालेल्या या शिबिराला आस्वाद पाटील, डॉ. चित्राताई पाटील, प्रसाद भोईर, जे. जे. पाटील, जगदीश पाटील, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते सूर्यकांत ठाकूर, आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक शरद कदम यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
कबड्डीच्या विकासासाठी अजितदादांनी मोलाचे योगदान दिले असून, खेळाडूंना पाच टक्के नोकरी आरक्षण मिळवून देण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता, असे ठाकूर यांनी नमूद केले. तसेच २० ते २२ दरम्यान होणाऱ्या जिल्हा निवड चाचणी स्पर्धेसाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. आस्वाद पाटील यांनी पंचांच्या अडचणी जाणून घेत मार्गदर्शन केले. शिबिर सकाळ व दुपार अशा दोन सत्रांत पार पडले.