राज मोरे आणि रोशन मढवी यांची राष्ट्रीय कबड्डी
राष्ट्रीय स्पर्धेत रोह्याच्या खेळाडूंची चमकदार कामगिरी
रोहा, ता. १७ (प्रतिनिधी) ः ओडिशा येथे नुकत्याच पार पडलेल्या ऑल इंडिया पोर्ट (बंदरे) कबड्डी स्पर्धेत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीए) संघाने तब्बल १४ वर्षांनंतर अंतिम फेरी गाठत उल्लेखनीय कामगिरी केली. या यशात रोहा तालुक्यातील जय बजरंग रोहा संघाचा राज मोरे आणि भैरवनाथ यशवंतखार संघाचा रोशन मढवी या दोन खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली आहे.
अंतिम सामन्यात जेएनपीए संघाची लढत बलाढ्य चेन्नई संघाशी झाली. संपूर्ण स्पर्धेत जेएनपीए संघाने आक्रमक व शिस्तबद्ध खेळाचे प्रदर्शन करत एकापाठोपाठ सामने जिंकत अंतिमपर्यंत मजल मारली. राज मोरे यांनी आपल्या वेगवान व अचूक रेड्सद्वारे महत्त्वाचे गुण मिळवून दिले. तर बचावफळीत रोशन मढवी यांनी दमदार टॅकल्स करीत संघाला अनेक वेळा संकटातून बाहेर काढले.
ग्रामीण भागातून पुढे आलेल्या या दोन्ही खेळाडूंनी राष्ट्रीयस्तरावरील स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करीत रोहा तालुका व रायगड जिल्ह्याचे नाव उज्ज्वल केले आहे. त्यांच्या या यशाबद्दल परिसरात सर्वत्र अभिनंदन होत असून, स्थानिक क्रीडाप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
