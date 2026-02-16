मुंबई नाशिक महामार्ग आरटीओच्या रडारावर अपघात प्रवण ठिकाणी
अपघात रोखण्याचे आव्हान
मुंबई नाशिक महामार्गावर आरटीओची विशेष मोहीम; दुचाकीस्वार, पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कृती आराखडा
ठाणे, ता. १६ (बातमीदार) : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने ठाणे-पाडघा पट्ट्यात विशेष कारवाई मोहीम हाती घेतली आहे. २०२६ हे वर्ष ‘दुचाकीस्वार व पादचारी बचाव अभियान’ म्हणून जाहीर करण्यात आले असून, हेल्मेट सक्ती, रडारयुक्त वेगनियंत्रण, ब्लॅक स्पॉट दुरुस्ती आणि प्रत्येक अपघाताच्या एफआयआरचे सखोल विश्लेषण अशा उपाययोजना तातडीने राबविण्यात येणार आहेत. अपघातप्रवण ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील रस्ते अपघातांची आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षी राज्यभरात ३६,४५० रस्ते अपघातांची नोंद झाली असून, त्यामध्ये १५,५४९ नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या मृतांमध्ये ५७ टक्के दुचाकीस्वार तर २१ टक्के पादचाऱ्यांचा समावेश आहे. एकूण मृत्यूंपैकी ७८ टक्के वाटा केवळ या दोन घटकांचा असल्याने, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी २०२६ हे वर्ष ‘दुचाकीस्वार आणि पादचारी बचाव अभियान’ म्हणून जाहीर केले आहे. या अभियानाची ठाणे शहरासह महामार्गावर कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
१ जानेवारीपासून पोलिस ठाण्यांत दाखल होणाऱ्या प्रत्येक अपघाताचा एफआयआर तपासून त्याचे सखोल तांत्रिक विश्लेषण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ठाणे परिवहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षकांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, अपघात नेमका कोणत्या त्रुटीमुळे झाला (उदा. रस्त्याची रचना, वाहनाचा वेग किंवा चालकाची चूक), याचे मूळ शोधून त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवले जाणार आहेत.
ब्लॅक स्पॉट्सची दुरुस्ती
मागील तीन वर्षांतील अपघातग्रस्त ठिकाणांचा नकाशा तयार करण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी वारंवार अपघात होतात, अशा ‘ब्लॅक स्पॉट्स’वर इतर संबंधित विभागांशी समन्वय साधून तातडीने सुधारणा केल्या जातील. ज्या ठिकाणी पादचारी अपघातांचे प्रमाण अधिक आहे, तिथे झेब्रा क्रॉसिंग, सुरक्षित पदपथ, पुरेशी प्रकाशयोजना आणि रस्ता ओलांडण्यासाठी सुरक्षित सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. महामार्गावर वेगावर मर्यादा राखण्यासाठी रडारयुक्त ‘इंटरसेप्टर’ वाहने तैनात केली जाणार आहेत. यामुळे वेगाने वाहन चालवणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करणे सोपे होईल.
अपघातांची प्रमुख कारणे
अर्धवट रस्ते कामे, खड्डे, धुळीमुळे कमी झालेली दृश्यमानता, चुकीच्या दिशेने वाहनचालकांकडून होणारी वाहतूक, तसेच रात्री पथदिव्यांचा अभाव ही अपघातांची प्रमुख कारणे असल्याचे विश्लेषणातून स्पष्ट झाले आहे. काही ठिकाणी कंटेनर उलटणे व ट्रकची समोरासमोर धडक यामुळे तीन किलोमीटरपर्यंत वाहतूक कोंडी होते.
हेल्मेट सक्ती
विना-हेल्मेट दुचाकी चालवणाऱ्यांवर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता, त्यांचे प्रबोधन आणि कठोर कायदेशीर पावले उचलली जातील. ठाणे, भिवंडी, पडघा आणि शहापूर या प्रमुख मार्गांवर गर्दीच्या ठिकाणी पादचारी आणि दुचाकीस्वारांचे अपघात रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. गेल्या वर्षात काही प्रमाणात अपघात कमी झाले असले, तरी हे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी आरटीओचे पथक अहोरात्र कार्यरत राहणार आहे.
‘बचाव अभियान’तील प्रमुख उपाययोजना
हेल्मेट न वापरणाऱ्यांवर तत्काळ दंडात्मक कारवाई
रडारयुक्त इंटरसेप्टर वाहनांद्वारे वेगमर्यादा नियंत्रण
प्रत्येक अपघाताच्या एफआयआरचे विश्लेषण
ब्लॅक स्पॉट्सवर तातडीच्या सुधारणा
झेब्रा क्रॉसिंग, सुरक्षित पदपथ व प्रकाशयोजना उभारणी
चुकीच्या दिशेने वाहनचालकांवर कठोर कारवाई
ठाणे प्रादेशिक विभागात या अभियानाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वच संवेदनशील ठिकाणी दुचाकीस्वार आणि पादचारी बचाव अभियान राबवले जाईल, जेणेकरून मौल्यवान मानवी जीव वाचवता येतील.
-हेमांगिनी पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे.
अपघातांचे तांत्रिक विश्लेषण करून आम्ही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचवत आहोत. इंटरसेप्टर वाहने आणि रडार यंत्रणेच्या मदतीने महामार्गावरील बेशिस्त वाहतुकीला चाप लावला जाईल.
- रोहित काटकर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.