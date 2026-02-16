सायन रेल्वे स्थानकबाहेर अवैध पार्किंगचा सुळसुळाट
संत रोहिदास मार्ग अरुंद; पादचाऱ्यांचे हाल, छेडछाडीच्या तक्रारींनी वाढली चिंता
धारावी, ता. १६ (बातमीदार) : मध्य रेल्वेवरील सायन रेल्वे स्थानकासमोरील वाहतूक पूल नूतनीकरणासाठी दोन वर्षांपूर्वी तोडण्यात आला असून, त्यामुळे सायनकडून धारावीकडे येणारी वाहतूक बंद करून पर्यायी मार्ग देण्यात आले आहेत. धारावीतून स्थानकाकडे जाणारा संत रोहिदास मार्ग स्थानकाजवळ वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे.
याचाच गैरफायदा घेत अनेक प्रवासी आपल्या दुचाकी रस्त्यावरच उभ्या करून पुढील प्रवासासाठी निघून जात असल्याचे चित्र आहे. आधीच पुलाच्या कामामुळे रस्ता अरुंद झालेला असताना या अनधिकृत पार्किंगमुळे पादचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्यावर उभ्या केलेल्या वाहनांबरोबरच अनेक फेरीवाले पथारी पसरून बसत असल्याने पायी जाणाऱ्या नागरिकांना अक्षरशः रस्त्यावरून वाट काढावी लागत आहे. गर्दीचा फायदा घेत महिला व मुलींच्या छेडछाडीचे प्रकार घडत असल्याची तक्रार स्थानिकांनी केली आहे.
स्थानकातून बाहेर पडताना पुलावरच एक सरबत विक्रेता अनेक दिवसांपासून जागा अडवून बसत असल्याने प्रवाशांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. त्यानंतर रस्त्यावर उतरल्यावर अनधिकृत वाहनतळाचा त्रास सहन करावा लागत असल्याने प्रवासी संताप व्यक्त करत आहेत. रस्ता मोकळा करून पादचाऱ्यांना सुरक्षित व सुरळीत मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी वारंवार करूनही वाहतूक विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याची खंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे प्रभाग अध्यक्ष संदीप कदम यांनी व्यक्त केली. योग्य ती कारवाई न झाल्यास मनसे शैलीत आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.