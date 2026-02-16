मुंबई
उपमहापौरांची पुस्तक प्रदर्शनाला भेट
उपमहापौरांची पुस्तक प्रदर्शनाला भेट
विरार, ता. १६ (बातमीदार) : नंदाखाल धर्मग्राम आयोजित फा. पॉलीकार्प सीनियर ग्रंथालयातील पुस्तकांचे प्रदर्शन भरले आहे. या प्रदर्शनाला वसई-विरार महापालिकेचे उपमहापौर मार्शल लोपीस यांनी भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी आयोजकांच्या कार्याबद्दल कौतुक केले.
पुस्तक प्रदर्शनाला भेट दिल्यानंतर उपमहापौर लोपीस म्हणाले, की आजच्या जगात ज्ञान हे महत्त्वाचे आहे. पुस्तकामुळे आपले ज्ञान समृद्ध होते. आताच्या पिढीने मोबाईलमध्ये न रमता एखाद्या क्रीडा प्रकारात भाग घेण्याबरोबरच आवर्जून पुस्तके वाचली पाहिजेत. वाचनाने आपल्याला सभोवतालच्या जगात काय घडते आहे ते समजते, असेही त्यांनी सांगितले.