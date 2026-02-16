‘जलजीवन’चा थकीत निधी द्या
खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी
पालघर, ता.१६ ः केंद्र सरकारच्या जल जीवन योजनेचा निधी मिळाला नसल्याने हर घर जल योजना रखडली आहे. त्यामुळे तातडीने निधी वितरित करण्याची आग्रही मागणी पालघरचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांच्याकडे केली.
योजनेसाठी तरतूद केलेल्या निधी वितरणाच्या विलंबामुळे राज्यभरातील मंजूर कामांच्या प्रगतीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. ठेकेदरांना काम करूनही केंद्र आणि राज्याचा निधी नसल्याने देयके प्रलंबित आहेत. निधीअभावी कंत्राटदार आर्थिक तणावाखाली असून अनेक प्रकल्पांची गती मंदावली आहे.त्यामुळे ग्रामीण भागातील घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी ही योजना संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांनी थकीत निधी लवकरात लवकर वितरित करण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी विनंती खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी केली आहे.
