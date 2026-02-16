क्रिकेटच्या मैदानात डॉक्टरांचा संघ
विरार, ता.१८(बातमीदार)ः नालासोपारा मेडिकल असोशियशनच्या ‘चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२६’ या इंटर-डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स ओव्हर आर्म क्रिकेट स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत नालासोपारा, वसई, विरार, ठाणे, डहाणू तसेच भिवंडीतील डॉक्टरांचे संघ स्पर्धेत सहभागी झाले होते.
वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टरांमध्ये क्रीडा भावना, एकोपा, मैत्री वृद्धिंगत व्हावी, या उद्देशाने स्पर्धा भरवण्यात आली होती. या स्पर्धेत संघांनी सहभाग घेतला होता. स्पर्धेचे उदघाटन माजी महापौर राजीव पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आले. तसेच महापौर अजीव पाटील, माजी नगरसेवक डॉ. प्रवीण क्षीरसागर आणि कौशिक डे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. सर्व संघांनी उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन करत स्पर्धेला रंगत आणली. अत्यंत चुरशीच्या सामन्यांनंतर डहाणूचा संघ ‘चॅम्पियन्स ट्रॉफी’ चा मानकरी ठरला. तर नालासोपऱ्याचा एनडीएफ संघ उपविजेता ठरला. ही स्पर्धा यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. सचिन पाटील, सचिव डॉ. सूरज गायकवाड, कोषाध्यक्ष डॉ. सचिन भीरूड यांनी विशेष परिश्रम घेतले. तसेच स्पोर्ट्स सेक्रेटरी डॉ. प्रशांत होटकर, डॉ. यदवेंद्र यादव, डॉ. अक्षय मिश्रा, डॉ. वाकी चिंदे, डॉ. समर यादव, डॉ. प्रियम शुक्ला, डॉ. सुरेश पाटील, डॉ. विद्या सावंत, डॉ. नीलेश वानखेडे, डॉ. संदीप चौधरी, डॉ. मनोज खडसे, डॉ राहुल यादव यांनी मोलाचे योगदान दिले.
