एकाच घरातून सहा महागड्या मोबाईलची चोरी
नवी मुंबई, ता. १६ (वार्ताहर) : सीबीडी बेलापूर येथील शहाबाज गावातील एका इमारतीत रविवारी (ता. १५) सकाळी घुसलेल्या एका चोरट्याने एकाच घरातून सहा महागडे मोबाईल चोरून पलायन केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. एनआरआय पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
सीबीडी बेलापूर येथील शहाबाज गावातील शनिवार निवास या इमारतीमध्ये सहा ते सात तरुण एकाच घरामध्ये राहण्यास असून हे तरुण डिलीव्हरी बॉय म्हणून काम करतात. रविवारी सकाळी हे तरुण आपल्या घरामध्ये झोपले होते. सकाळी ८ ते ९ या कालावधीत त्यांच्या घराचा दरवाजा उघडा असल्याने चोरट्याने हीच संधी साधून त्यांच्या घरामध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर या चोरट्याने झोपलेल्या सहा तरुणांचे एक लाख ६० हजारांचे सहा मोबाईल चोरून नेले. सकाळी ९ वाजता हे तरुण झोपेतून जागे झाल्यानंतर सर्वांचे मोबाईल चोरीला गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते बंद असल्याचे आढळून आले.