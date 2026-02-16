मोखाड्यात ‘सायकल टू स्कूल’उपक्रम
मोखाड्यात ‘सायकल टू स्कूल’उपक्रम
दुर्गम भागातील १४० विद्यार्थिनींना पोलिसांकडून वितरण
मोखाडा, ता. १६ (बातमीदार)ः तालुक्यातील दुर्गम भागांमधील १४० विद्यार्थिनींची निवड करून ‘सायकल टू स्कूल’ या उपक्रमाअंतर्गत सायकलींचे वाटप करण्यात आले. युथ फॉर पीपल, मार्टिन चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि पालघर पोलिसांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात आला.
पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्या हस्ते सायकलींचे वितरण करण्यात आले. या वेळी बोलताना देशमुख यांनी सांगितले की, सायकलवाटप हा केवळ एक उपक्रम असून, विद्यार्थिनींच्या शिक्षणातील अडथळे दूर करण्यासाठी पोलिस प्रशासन कटिबद्ध आहे. शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुलींची संख्या, बालमजुरी, स्थलांतर आणि बालविवाह यांसारख्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जात असून, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. मुलींनी शिक्षण सोडू नये. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच स्वतःचे आणि समाजाचे भविष्य घडते, असे आवाहनही त्यांनी केले. कार्यक्रमास मोखाडा नगर पंचायतीचे पदाधिकारी, विविध राजकीय पक्षांचे स्थानिक नेते, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी आडोशी येथील विद्यार्थिनींनी बालविवाहविरोधी नाटिकेचे सादरीकरण केले.
--------------------------
कौतुकाची थाप
विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हरिश्चंद्र भोये उपस्थित होते. त्यांनी उपक्रमाबद्दल मोखाडा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रेमनाथ ढोले यांचे अभिनंदन केले. माजी आमदार सुनील भुसारा यांनी पोलिसांच्या सामाजिक उपक्रमाचे कौतुक केले. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी बालविवाह रोखण्यात पोलिस प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याचे नमूद केले. नगराध्यक्ष अमोल पाटील यांनीही या उपक्रमाचे स्वागत केले. मार्टिन चॅरिटेबल ट्रस्टचे दीपक मौर्य यांनी मुलींच्या शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
