राज्यातील १५ आमदार लंडनवारीवर
शहरी व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करणार
वसई, ता.१६ (बातमीदार )ः लंडनमधील शहरी व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय कार्यपद्धती, सार्वजनिक सेवांचा अभ्यास करण्यासाठी विधिमंडळातील १५ आमदार लंडनचा अभ्यास दौरा करणार आहे. या गटामध्ये वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
जागतिक नागरिकत्व तत्त्वे, शासन धोरण आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनात कसा बदल घडवून आणू शकतात, याचे सखोल मार्गदर्शन मिळणार आहे. तसेच ब्रिटनची नवीन संसदीय प्रणालीचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्याची संधी आमदारांना मिळणार आहे. तसेच वेस्टमिन्स्टर, वेल्सची संसद येथील प्रत्यक्ष कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच लंडन येथील नामवंत उद्योगपती, नागरी नेते, राजकारणी, धार्मिक नेत्यांसोबत ‘वर्किंग डिनर’ करणार आहेत. तसेच सेंटर फॉर अल्टरनेटिव्ह टेक्नॉलॉजीसारख्या प्रमुख ठिकाणांना भेटी देणार आहेत.
