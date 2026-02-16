भाड्याने वाहने लावण्याचे प्रलोभन दाखवणारा भामटा जेरबंद
जास्त भाड्याचे प्रलोभन दाखवून वाहनांचा अपहार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : वाहने मासिक भाड्याने लावण्याचे प्रलोभन दाखवत वाहनमालकांची कोट्यवधींची फसवणूक करणाऱ्या एकाला ठाणे शहर पोलिसांनी अटक केली आहे. संदीप शेट्टी (वय ३८, रा. उलवे) असे आरोपीचे नाव आहे. या कारवाईत तब्बल दोन कोटी ४४ लाख १५ हजार रुपये किमतीची ३२ विविध चारचाकी वाहने जप्त करण्यात आली असून, आणखी वाहनांचा आकडा वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात ५ फेब्रुवारी रोजी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यातील तक्रारदार यांच्या पाच चारचाकी वाहनांना आरोपी संदीप शेट्टी याने जास्त मासिक भाडे देण्याचे प्रलोभन दाखवून ताब्यात घेतले. मात्र, आरोपीने वाहनांचे कोणतेही भाडे न देता ती वाहने परतही केली नाहीत. उलट संबंधित वाहने इतर व्यक्तीकडे परस्पर गहाण ठेवून आर्थिक फायदा मिळवत अपहार केल्याचे समोर आले. गुन्ह्यानंतर आरोपी स्वतःची ओळख लपवून राहत होता. या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी आरोपीच्या मोबाईल क्रमांकाचे तांत्रिक विश्लेषण केले आणि गुप्त बातमीदारांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ६ फेब्रुवारी रोजी आरोपीला अटक करण्यात आली.
३२ वाहने जप्त
चौकशीत आरोपीने अनेक वाहनमालकांना जास्त भाड्याचे प्रलोभन दाखवून वाहने ताब्यात घेतल्याची कबुली दिली. त्यानंतर पोलिसांनी सखोल तपास करत विविध ठिकाणी छापे टाकले. पोलिसांनी नवी मुंबई, जालना, आळेफाटा, लोणावळा, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, पनवेल, कल्याण व परभणी येथून एकूण ३२ चारचाकी वाहने जप्त केली. या प्रकरणात आणखी पीडित समोर येण्याची शक्यता असल्याने तपास सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.