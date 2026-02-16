दुचाकीखाली येऊन श्वानाचा मृत्यू
अर्धवट रस्त्यामुळे दुचाकीखाली येऊन श्वानाचा मृत्यू
कल्याण, ता. १६ (बातमीदार) : कल्याण पूर्वेतील म्हसोबा चौक ते कोळसेवाडी यादरम्यान असलेल्या रस्त्याचे काम दीर्घकाळापासून रेंगाळले आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या बेजबाबदार कारभारामुळे एका श्वानाला आपला जीव गमवावा लागला आहे. रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे नियंत्रण सुटलेली एक दुचाकी थेट श्वानाच्या अंगावर गेल्याने हा भीषण अपघात घडला. या घटनेमुळे छत्रपती शिवाजी महाराज कॉलनी परिसरातील नागरिक प्रचंड आक्रमक झाले असून, त्यांनी पालिका प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, म्हसोबा चौक ते कोळसेवाडी हा मार्ग सध्या अत्यंत बिकट अवस्थेत आहे. रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटीकरण किंवा डांबरीकरणाचे काम अर्धवट सोडल्याने अनेक ठिकाणी रस्ता असमतल झाला आहे. सोमवारी या मार्गावरून जाणारी एक दुचाकी अचानक रस्त्याच्या खाचखळग्यामुळे अनियंत्रित झाली. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने दुचाकी रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या एका श्वानाच्या पिल्लावर जाऊन आदळली. ही धडक इतकी जोरात होती की, त्या मुक्या जीवाचा जागीच तडफडून मृत्यू झाला.
अर्धवट कामामुळे या ठिकाणी अनेक दुचाकीस्वार घसरून पडले असून, काहींना गंभीर दुखापत झाली आहे. स्थानिक रहिवाशांनी या रस्त्याबाबत वारंवार केडीएमसीच्या संबंधित विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. हा मार्ग छत्रपती शिवाजी महाराज कॉलनीला जोडणारा मुख्य रस्ता असल्याने येथे वाहनांची आणि पादचाऱ्यांची सतत वर्दळ असते. रस्ता अरुंद आणि खड्ड्यांचा असल्याने अपघातांची टांगती तलवार कायम असते. अपघातानंतर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात होती. या वेळी स्थानिक नागरिकांनी संवेदनशीलतेचा परिचय देत त्या मृत श्वानाच्या पिल्लाला सुरक्षित ठिकाणी नेले. तिथे खड्डा खणून त्या पिल्लाला गाडण्यात आले आणि रीतसर अंतिम संस्कार पार पाडले.
स्थानिकांची आक्रमक भूमिका
आज एका मुक्या प्राण्याचा जीव गेला आहे, उद्या एखाद्या निष्पाप नागरिकाचा बळी गेल्यावरच पालिका प्रशासनाला जाग येणार का, असा संतप्त सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. जर येत्या काही दिवसांत या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही छत्रपती शिवाजी महाराज कॉलनीतील नागरिकांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.