मोबाईल चोरणारे दोघे गजाआड
नवी मुंबई (वार्ताहर) : भररस्त्यात महिलेच्या हातातील महागडा मोबाईल हिसकावून पळ काढणाऱ्या दोन सराईत चोरट्यांना वाशी पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांत बेड्या ठोकल्या आहेत. आशिष अलोकनाथ झा (वय २४) आणि विनय बेनिप्रसाद केसरवानी (वय २२) अशी या चोरट्यांची नावे आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे. तसेच त्यांनी गुन्ह्यात वापरलेली रिक्षादेखील जप्त केली आहे.
वाशी सेक्टर-२८ मधील रुपा भानुशाली (वय ३०) या शुक्रवारी (ता. १३) सायंकाळी औषधे आणण्यासाठी मुलासह पायी जात होत्या. सरदार वल्लभभाई पटेल गार्डनजवळ त्यांच्या पाठीमागून आलेल्या रिक्षामधील चोरट्याने त्यांच्या हातातील एक लाख २० हजारांचा मोबाईल फोन जबरदस्तीने हिसकावून रिक्षामधून पलायन केले होते. पोलिस पथकाने त्यांच्या येण्या-जाण्याच्या मार्गावरील सीसीटीव्ही फुटेजची कसून पाहणी केली. त्यानंतर तांत्रिक तपासाद्वारे रिक्षाचा क्रमांक आणि चोरट्यांचे चेहरे निष्पन्न केले. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून दोन्ही संशयितांना कोपरी गावातून ताब्यात घेतले.