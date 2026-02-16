कॅप फाउंडेशनचा अनोखा पुढाकार
प्राण्यांसोबत व्हॅलेण्टाइन डे साजरा
‘मीट अँड मॅच’ उपक्रमातून कॅप फाउंडेशनचा अनोखा पुढाकार
ठाणे, ता. १६ (बातमीदार) : रस्त्यावर सोडण्यात आलेल्या किंवा अपघातात जखमी अवस्थेत आढळलेल्या प्राण्यांवर उपचार करून त्यांना सुरक्षित निवारा देणाऱ्या कॅप संस्थेने यंदा व्हॅलेण्टाइन डेनिमित्त ‘तुमच्या जोडीदाराला भेटा’ ही अनोखी संकल्पना राबवली. या उपक्रमाला ठाणे व मुंबईतील प्राणिमित्रांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत आपला प्रेमदिन कुत्रे, मांजरे, गाढव, गायी अशा आवडत्या प्राण्यांसोबत साजरा केला.
वाघबीळ येथील फ्रीडम फार्म या निवारा केंद्रात आयोजित ‘मीट अँड मॅच’ सोहळ्यात प्राणीप्रेमी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. त्यांनी प्राण्यांसोबत वेळ घालवत त्यांना खाऊ घातले. खेळ खेळले आणि त्यांच्यासोबत आनंदाचे क्षण अनुभवले. बेघर, अत्याचारग्रस्त किंवा जखमी प्राण्यांना कॅपने आधार दिला असून, या प्रेमदिनानिमित्त त्यांच्यापर्यंत माणुसकीचा संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या विशेष दिवशी इच्छुकांना प्राण्यांना दत्तक घेण्याची संधीही उपलब्ध करून देण्यात आली. फ्रीडम फार्मला भेट दिल्यानंतर एखादा प्राणी आपल्या घरी किंवा संस्थेत दत्तक घ्यायचा असल्यास त्याची प्रक्रिया याच दिवशी पूर्ण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या नागरिकांसाठी व्हर्च्युअल टूरचे आयोजन करून त्यांनाही या उपक्रमात सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली. सध्या निवारा केंद्रात सुमारे ७० श्वान, १५ ते २० मांजरी, दोन गाढवे आणि एक बकरी यांची देखभाल केली जाते. या प्राण्यांना कायमस्वरूपी प्रेमाचा आश्रय मिळावा आणि त्यांना हक्काचे घर मिळावे, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे.
सर्वसामान्य माणूस प्राण्यांप्रति सहानुभूतीशील, सहनशील आणि अहिंसक बनावा तसेच चतुष्पादांबरोबर मैत्री निर्माण व्हावी, यासाठी व्हॅलेण्टाइन डेचे औचित्य साधून हा कार्यक्रम आयोजित केला, असे संस्थेचे अध्यक्ष सुशांक तोमर यांनी सांगितले.
