वागळे इस्टेटमध्ये सदनिकेचे प्लास्टर कोसळले
महिलेला किरकोळ दुखापत
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : वागळे इस्टेट परिसरातील किसन नगर येथे जुन्या इमारतीतील सदनिकेच्या हॉलमधील छताच्या प्लास्टरचा काही भाग अचानक कोसळल्याची घटना रविवारी (ता. १५) घडली. या घटनेत प्रेमा भोसले (वय ५८) यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे.
वागळे इस्टेट किसन नगर येथे अयोध्या कॉम्प्लेक्स या सुमारे ३० वर्षे जुन्या इमारतीतील पाचव्या मजल्यावरील संभाजी मोरे यांच्या मालकीची रुम आहे. या घरात सहा जण वास्तव्यास आहेत. रविवारी रात्री हॉलच्या छताचे प्लास्टर अचानक खाली पडले. या घटनेत प्रेमा भोसले यांना किरकोळ दुखापत झाली. घटनेची माहिती मिळताच ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे कर्मचारी, वागळे प्रभाग समितीचे अतिक्रमण विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी घटनास्थळी धाव घेतली. इमारतीची पाहणी करून पुढील आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
