खोपोली येथील तरुणीचा पळसदरी डॅममध्ये मृतदेह
पळसदरी धरणामध्ये आढळला
तरुणीचा मृतदेह
कर्जत, ता. १६ (बातमीदार) ः कर्जत शहराजवळील पळसदरी धरणाच्या परिसरात रविवारी (ता. १५) दुपारच्या सुमारास एका तरुणीचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच कर्जत पोलिस स्थानकातील पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. तसेच अपघातग्रस्त हेल्प फाउंडेशनच्या पथकाने मदतकार्य करत मृतदेह तलावातून बाहेर काढला.
मृत तरुणीचे नाव वैशाली हरिश्चंद्र जाधव (वय ४०) असे आहे. ती अविवाहित असून, आपल्या भावासोबत राहत होती. शिवरात्रीनिमित्त दर्शनासाठी जात असल्याचे सांगून ती घरातून बाहेर पडली होती. प्रथमदर्शनी ही आत्महत्येची घटना असावी, असा अंदाज पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक तौसिस सय्यद, पोलिस उपनिरीक्षक किरण नवले तसेच पोलिस हवालदार जयवंत काटे यांच्या पथकाने घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. प्रकरणाचा अधिक तपास पोलिस हवालदार जयवंत काटे करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.