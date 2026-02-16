वाहन चालकाचे पालिका मुख्यालयातच मद्यपान
ठाणे पालिका मुख्यालयात
वाहनचालकाचे मद्यपान
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : ठाणे पालिकेचे नगर अभियंता वापरत असलेल्या वाहनात सोमवारी (ता. १६) दिवसाढवळ्या वाहनचालक मद्यपान करत असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणाची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर पालिकेने या चालकावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. याप्रकरणी चालकावर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
ठाणे पालिकेच्या मुख्यालयात वाहनतळ परिसरात उभ्या असलेल्या एका वाहनामध्ये वाहनचालकासह खासगी व्यक्ती दिवसाढवळ्या मद्यपान करत असल्याचे एका नागरिकाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर त्या नागरिकाने हा सर्व प्रकार आपल्या कॅमेरात कैद केला. त्यानंतर संबंधित वाहनचालकाला यासंदर्भात विचारले असता, त्या चालकाने वाहन वेगात बाहेर काढत तेथून पळ काढला. दरम्यान, महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराला या वाहनाची धडक लागल्याचेही निदर्शनास आले. मात्र, दुसऱ्या मद्यपी चालकाला तेथील सुरक्षा रक्षकांनी ताब्यात घेतले. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित नागरिकाने तत्काळ अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांच्याशी संपर्क साधला. प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी दिली. याप्रकरणी खासगी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याचे, तसेच संबंधित पालिकेच्या चालकास वैद्यकीय तपासणीसाठी कळवा रुग्णालयात पाठवण्यात आले असून, त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
.............................
‘ओपन बार’ घोषित करा - जितेंद्र आव्हाड
ठाणे महापालिकेच्या आवारात उघडपणे मद्यपान सुरू आहे आणि ते जणू ‘ओपन बार’ घोषित केल्यासारखे वाटत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. तसेच हे सर्व पोलिस बंदोबस्तात होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ही परिस्थिती सुधारण्याची गरज असून, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अशा घटना घडत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
……………….
मद्यप्राशन केल्याचे स्पष्ट
संबंधित दोन्ही वाहनचालकांना तपासणीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय येथे पाठविले असताना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत दोघांनीही मद्यप्राशन केल्याचे स्पष्ट झाल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे.
