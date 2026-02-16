टिटवाळ्यात रेल्वेचा हातोडा; १९ अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई, परिसरात एकच खळबळ
टिटवाळ्यात रेल्वेचा हातोडा
१९ अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई
टिटवाळा, ता. १६ (वार्ताहर) : टिटवाळा येथील रेल्वे हद्दीत उभारण्यात आलेल्या १९ अनधिकृत अतिक्रमणांवर आज रेल्वे प्रशासनाने धडक कारवाई केली. कच्ची-पक्की दुकाने तसेच काही निवासी बांधकामांचे भाग जमीनदोस्त करण्यात आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. मध्य रेल्वेच्या भूमी व्यवस्थापन विभागाच्या आदेशानुसार, ही कारवाई आज सकाळपासून सुरू करण्यात आली.
कारवाईदरम्यान, कायदा व सुव्यवस्थेसाठी टिटवाळा पोलिस स्थानकातून बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. एक पोलिस निरीक्षक, दोन उपनिरीक्षक तसेच मोठ्या संख्येने पुरुष व महिला पोलिस अंमलदार उपस्थित होते. रेल्वे प्रशासन, स्थानिक पोलिस आणि रेल्वे पोलिस फोर्स यांच्या संयुक्त उपस्थितीत संपूर्ण मोहीम पार पडली.
...................
कारवाई सुरू राहणार
रेल्वे हद्दीत वाढत्या अतिक्रमणांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. रेल्वे वाहतुकीस धोका निर्माण होऊ नये, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण व्हावे, या उद्देशाने ही मोहीम राबविण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, पुढील काळातही रेल्वेच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू राहणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. यामुळे रेल्वे हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर प्रशासनाचा हातोडा अधिकच वेगाने चालणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
..............
अतिक्रमण न काढल्याने कारवाई
अप लाइनजवळील परिसरातील रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवर बेकायदा उभारलेली १९ अतिक्रमणे प्रशासनाच्या नजरेत आली होती. संबंधितांना यापूर्वी नोटिसा बजावून मुदत देण्यात आली होती; मात्र मुदतीत अतिक्रमण न काढल्याने अखेर प्रशासनाने थेट कारवाईचा मार्ग अवलंबला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.