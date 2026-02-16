गटनेत्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय इच्छुकांचे अर्ज स्वीकारणार
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १६ : नवी मुंबई महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी अर्ज स्वीकारण्याकरिता गट नेत्यांच्या स्वाक्षरीची गरज नाही, असे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे गटनेत्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय नामनिर्देशन पत्र स्वीकारले जात आहेत, परंतु असे अर्ज कागदपत्रे छाननीवेळेस रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे.
महापालिकेमध्ये सत्ता स्थापनेनंतर पक्षांच्या एकूण संख्याबळानुसार स्वीकृत नगरसेवक देण्यात येणार आहेत. १११ जागांच्या तुलनेत १० जागांवर स्वीकृत नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. १० जागांपैकी भाजपतर्फे सहा जागांवर सदस्यांची शिफारस केली जाणार आहेत, तर शिवसेनेच्या शिंदे गटातर्फे चार जागांवर शिफारस केली जाणार आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये स्वीकृत नगरसेवक म्हणून जाण्यासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार चढाओढ सुरू आहे. अशा परिस्थितीत शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही स्वीकृत नगरसेवक म्हणून सभागृहात जाण्याची तयारी केली आहे.
कोणत्याही शाखेतील आणि क्षेत्रातील जाणकार व तज्ज्ञ व्यक्तीची स्वीकृत नगरसेवक पात्रता असल्याने सामाजिक कार्यकर्तेदेखील अर्ज करीत आहेत, मात्र त्याकरिता राजकीय गटनेत्यांची स्वाक्षरी नसल्याने महापालिका प्रशासन अर्ज स्वीकारत नव्हती. याबाबत सजग नागरिक मंचाने डॉ. कैलाश शिंदे यांची भेट घेऊन ही बेकायदा अट रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानुसार शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना गट नेत्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय आलेले अर्ज स्वीकारण्याच्या सूचना केल्या आहेत. शिंदे यांच्या सूचनेनंतर सामाजिक संघटनांच्या दोन पदाधिकाऱ्यांनी स्वीकृत नगरसेवकाकरिता अर्ज सादर केला आहे.
छाननी वेळेस बाद होण्याची शक्यता
महापालिका आयुक्त स्वीकृत सदस्यांची निवड ही गटनेत्यासोबत विचारविनिमय करून संख्याबळ निश्चित करून नाव निश्चित करतील, असा नियम आहे. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी जरी सामाजिक संघटनांनी खाटाटोप केला असला, तरी प्रत्यक्ष कागदपत्रे छाननी वेळेस गट नेत्यांची शिफारस नसलेले नामनिर्देशन पत्र बाद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
