पादचारी दाम्पत्य जखमी
ठाणे : शिळफाटा-कल्याण रोड परिसरात भरधाव दुचाकीने पादचाऱ्यांना धडक दिल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये प्रकाश कसबे (वय ५७) आणि त्यांची पत्नी नैना कसबे हे दाम्पत्य जखमी झाले आहे. गुरुवारी (ता. १२) सायंकाळी ही घटना घडली. त्या दोघांवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. याप्रकरणी डायघर पोलिस ठाण्यात अनोळखी दुचाकीस्वाराविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
ठाण्यात मजुराचा उपचारादरम्यान मृत्यू
ठाणे : डायघर परिसरात अनोळखी वाहनाने दिलेल्या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या मोहमद आलम मोहमद सलिम (वय ४५) या पादचारी मजुराचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता. १४) रात्री कामावरून पायी घरी जात असताना ठाकूरपाडा रिक्षा स्टँडजवळ येथे रस्ता ओलांडताना घडली. खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्या पादचारी मजुराचा मृत्यू झाला असून, वाहनचालकाविरोधात गुन्हा दाखल असल्याची माहिती डायघर पोलिसांनी दिली.
हुक्का पार्लरवर पोलिसांचा छापा
ठाणे : वागळे इस्टेट परिसरात नितीन कंपनीजवळील दि कोस्टल तवा हॉटेल येथे बेकायदा सुरू असलेल्या हुक्का पार्लरवर वागळे इस्टेट पोलिसांनी रविवारी (ता. १५) छापा टाकला. या कारवाईत पोलिसांनी हुक्का साहित्य जप्त करून पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्याचे पोलिस शिपाई सुनील वाघमारे (वय ३८) यांनी तक्रार दिली आहे. या वेळी काचेची हुक्का भांडी, रबरी पाइप, चिनी मातीचे चिलिम आणि विविध फ्लेव्हरचे हुक्का तंबाखू पॅकेट, असा तीन हजार पाचशे रुपयांचा मुद्देमाल मिळून आला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
दुचाकी लांबवली
ठाणे : वागळे इस्टेट परिसरातील प्रतीक डावल (२०) या तरुणाची घरासमोर पार्क केलेली दुचाकी चोरीला गेली आहे. ही घटना शुक्रावारी (ता. १३) समोर असून, या घटनेत चोरीला गेलेल्या दुचाकीची किंमत ६० हजार रुपये आहे. याप्रकरणी श्रीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
