महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी किशोरी पेडणेकर
इतिहासात प्रथमच महिलेला मान; सभागृहाचे कामकाज सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : महापालिकेच्या सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपदी शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांची निवड झाली आहे. पालिका सभागृहातील त्या पहिल्या महिला विरोधी पक्षनेत्या ठरल्या आहेत. महापौर रितू तावडे यांनी सोमवारी (ता. १६) त्यांच्या नावाची घोषणा केली. पेडणेकर यांच्या निवडीमुळे महापौर आणि विरोधी पक्षनेते या दोन्ही पदांवर महिला विराजमान झाल्या आहेत.
महापालिका सभागृहाचे रीतसर कामकाज आज सुरू झाले. सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, गटनेते विविध वैधानिक समिती सदस्यांच्या नावांची महापौर तावडे यांनी सभागृहात घोषणा केली. राजकीय पक्षांनी त्यांच्या नावांची बंद पाकिटात शिफारस केली होती. ती बंद पाकिटे आज महापौरांनी सभागृहात उघडली. या वेळी नगरसेवकांनी बाके वाजवून नवनियुक्त सदस्यांचे स्वागत केले. समित्यांच्या स्वीकृत सदस्यांच्या नावांचीही घोषणा झाली. राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार विविध समित्यांवर सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत. या वेळी मुलुंड मेट्रो अपघातातील मृतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. दरम्यान, या अपघातावर विरोधी पक्षनेते म्हणून आम्हाला श्रद्धांजली वाहायची होती; मात्र सभागृह आटोपते घेऊन सभागृह तहकूब केले. त्यामुळे विरोधी पक्षाला बोलता आले नाही, असे किशोरी पेडणकर यांनी स्पष्ट करून सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. सभागृहात महापौरांनी आम्हाला बोलू दिले नाही. सत्ताधारी विरोधी पक्षाचा आवाज दाबत आहेत. महापौरांनी आम्ही बोलण्याआधीच सभागृह गुंडाळले. आमच्या अधिकारावर अतिक्रमण केले. विरोधी पक्षाची मुस्कटदाबी केली. आम्ही या प्रकाराचा निषेध करतो, अशी टीकाही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केली.
‘बेस्ट’साठी तृष्णा विश्वासराव यांच्या नावाची चर्चा
बेस्ट उपक्रम समिती सदस्यांच्या नावांची घोषणा महापौर रितू तावडे यांनी आज केली. यामध्ये शिवसेनेचे (शिंदे गट) नगरसेविका तृष्णा विश्वासराव यांची बेस्ट समिती सदस्यपदी निवड करण्यात आली असून, ते बेस्ट समिती अध्यक्षपदी विराजमान होण्याची चर्चा आहे. दरम्यान, सुनील मोहन अहिर, चंद्रकांत भीमराव मचीगर, आशा सुरेश कोपरकर, संतोष मेढेकर, फैसल इसहाक खान, प्रवीणा मनीष मोरजकर, सुनील गणाचार्य, सुनील सयाजी मोरे, रमाकांत गुप्ता, प्रमोद एकनाथ वाकोडे, नितीन मधुकर नांदगावकर, तृष्णा चंद्रकांत विश्वासराव, सचिन बाळकृष्ण पाटील, उपेंद्र दत्ताराम सावंत, आकाश पुरोहित, अजय सिंग अशी बेस्ट उपक्रमाच्या समिती सदस्यांची नावे आहेत.
