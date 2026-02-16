तरुणीच्या न्यायासाठी स्वाक्षरी मोहिम
तरुणीच्या न्यायासाठी स्वाक्षरी मोहीम
गोळीबार प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी
चेंबूर, ता. १६ (बातमीदार) : गोवंडी येथील कमलारामननगरमध्ये मागील सोमवारी (ता. १०) झालेल्या गोळीबारात १९ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेला आठवडा पूर्ण झाला आहे. यानिमित्त संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसह आरोपींवर कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी सोमवारी (ता. १६) नागरिकांनी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे.
स्थानिकांच्या मते, शिवाजीनगर व देवनार परिसरासह गोवंडीत मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वास्तव्यास असून, अमली पदार्थांच्या विक्रीमुळे परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. अल्पवयीन मुलांनाही अमली पदार्थांच्या आहारी लावले जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. स्वस्त दरात विविध स्वरूपांत अमली पदार्थांची विक्री होत असल्याने छेडछाड, मारहाण, गंभीर गुन्हे व बेकायदा शस्त्र बाळगण्याच्या घटना वाढल्याचा दावा येथील स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.
१० फेब्रुवारीच्या घटनेत अनैतिक संबंधांच्या वादातून तरुणीचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी २३ फेब्रुवारी २०२५ला नशामुक्ती अभियान राबविण्यात आले होते; मात्र परिसरात दिवसाढवळ्या अमली पदार्थांची विक्री सुरूच असल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवंडी परिसर नशामुक्त करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, उर्वरित आरोपींना कठोर शिक्षा करावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांनी इशारा दिला आहे, की तातडीने ठोस कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. दरम्यान, मुंबई पोलिस प्रशासनाकडून याप्रकरणी पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.
ही पोलिस प्रशासनाची हलगर्जी म्हणावी लागेल. यामुळे गोवंडी परिसरातील असामाजिक घटकांना बळकटी मिळत आहे. नावापुरतेच नशामुक्ती अभिनयान करून काहीही फायद्याचे नाही.
- सुजाता केंजळे, रहिवासी
गोवंडी परिसरातील बहुतेक तरुण अमली पदार्थाच्या आहारी गेले आहेत. त्यामुळे खून, मारामारी, छेडछाड अशा घटना घडत आहेत. स्थानिक प्रतिनिधी आणि पोलिस प्रशासनाचे सर्रासपणे याकडे दुर्लक्ष होताना पाहायला मिळत आहे.
- शफिक खान, रहिवासी
