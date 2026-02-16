वर्सोवा-मढ येथील विकासकामांची पाहणी
मंत्री राणेंकडून वर्सोवा-मढ येथील विकासकामांची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : वर्सोवा मढ परिसरात बंदरे विभागाअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी (ता. १६) पाहणी केली. या वेळी त्यांनी कामांचा सविस्तर आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. या वेळी राणे यांनी कामांची सद्यस्थिती, प्रगती व गुणवत्तेबाबत माहिती घेऊन ही कामे ठरलेल्या कालमर्यादेत व दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
वर्सोवा व मढ येथे १.४७ कोटी रुपये खर्च करून आधुनिक तरंगत्या जेट्टीचे निर्माण करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक तरंगत्या साहित्याची खरेदी प्रक्रिया सध्या प्रगतिपथावर असून, लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. या परिसराचे ३.२१ कोटी रुपये निधीतून सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री एकत्रित करण्याचे काम सध्या सुरू असून, परिसराचा सर्वांगीण विकास साधण्यात येणार आहे. वर्सोवा येथे मच्छीमार बांधवांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मासेमारी प्लॅटफॉर्म मजबूत करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. सुमारे ३.५० कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प राबवण्यात येत असून, यामुळे मच्छीमारांना अधिक सुरक्षित व सुलभ सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. दरम्यान, वर्सोवा मासेमारी बंदराच्या सर्वांगीण विकासासाठी ४९९ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे वर्सोवा परिसरातील मत्स्यव्यवसायाला मोठी चालना मिळणार असल्याची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी या वेळी दिली.
