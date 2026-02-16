अंबरनाथमध्ये पहिल्यांदाच ‘अभंग रिपोस्ट’
अंबरनाथ, ता. १६ (वार्ताहर) : सार्वजनिक श्री शिवजयंती महोत्सव आणि शिवसेना शहर शाखा, अंबरनाथ यांच्या संयुक्त विद्यमाने यंदाची शिवजयंती उत्साहात साजरी होत आहे. यानिमित्त तरुणाईला संस्कृतीशी जोडणारा ‘अभंग रिपोस्ट’ हा अनोखा सांगीतिक मेळावा गुरुवारी (ता. १९) छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात पार पडणार आहे. मंडळाचे अध्यक्ष तथा शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर यांनी ही माहिती दिली.
‘निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारू...’ या ओळींप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती हा केवळ उत्सव नसून प्रेरणादायी विचारांचा जागर आहे. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करून अन्यायाविरुद्ध लढण्याची शिकवण देणाऱ्या शिवरायांचा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प या महोत्सवातून व्यक्त होत आहे. यंदा सार्वजनिक शिवजयंती महोत्सवाचे ३०वे वर्ष आहे. गेल्या तीन दशकांत मंडळाने सामाजिक बांधिलकी जपत विविध उपक्रम राबवले आहेत. २६ मंदिरांचा जीर्णोद्धार; तसेच १४ गरजू व निराधार कुटुंबांना घरे बांधून देण्याचे कार्य करण्यात आले आहे. हीच खरी ‘शिवसेवा’ असल्याचे वाळेकर यांनी नमूद केले.
आधुनिक काळानुसार उत्सवाचे स्वरूप बदलणे आवश्यक असल्याचे सांगत, संत परंपरा आणि आधुनिक संगीताचा संगम घडवणारा ‘अभंग रिपोस्ट’ हा फ्युजन कार्यक्रम सादर केला जाणार आहे. संतांच्या अभंगांना आधुनिक वाद्यांच्या साथीने नव्या ढंगात सादर करून तरुणाईला आपल्या संस्कृतीची नव्याने ओळख करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाचे वेळापत्रक सकाळी ११ वाजता शिवप्रतिमेचे पूजन, तर सायंकाळी ७ वाजता ‘अभंग रिपोस्ट’ लाईव्ह सादरीकरण असे आहे. अंबरनाथमधील शिवप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
