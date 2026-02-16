शिवराय-टीपू तुलना विधानावरून राजकीय वादळ
उल्हासनगर, ता. १६ (वार्ताहर) : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या संघर्षाची तुलना टीपू सुलतान यांच्या इंग्रजांविरुद्धच्या लढ्याशी केल्याच्या विधानामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या वादळाला तोंड फुटले आहे. या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगरमध्येही तीव्र पडसाद उमटले.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून राज्यभरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. भाजपने या विधानाचा तीव्र निषेध नोंदवत काँग्रेसविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. उल्हासनगरमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी कॅम्प क्रमांक २ येथील नेहरू चौकातील काँग्रेस कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन केले. ‘शर्म करो, शर्म करो’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत, छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या कार्याची कोणाशीही तुलना करणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या भावनांचा अपमान आहे, असे सांगितले. तसेच सपकाळ यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, इतिहासातील व्यक्तिमत्त्वांच्या तुलनेवरून सुरू झालेला हा वाद आता राजकीय संघर्षाचे नवे रूप घेताना दिसत आहे.
