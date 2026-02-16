अंबरनाथमध्ये महिला डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न
अंबरनाथमध्ये महिला डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न
अंबरनाथ, ता. १६ (वार्ताहर) ः अंबरनाथमध्ये उपचारादरम्यान सहा वर्षांच्या चिमुकल्याचा नूकताच मृत्यू झाला. या घटनेशी संबंधित महिला डॉक्टरने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक माहिती रविवारी (ता. १५) समोर आली आहे. संबंधित डॉक्टरने त्यांना सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून त्रास दिला जात असल्याचा आरोप केला असून, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
अंबरनाथच्या महालक्ष्मी परिसरात राहणाऱ्या विनोद जैस्वाल यांच्या सहा वर्षांच्या मुलाला सर्दी-खोकला झाला असल्याने त्याच्यावर याच परिसरात असणाऱ्या एका दवाखान्यात उपचार करण्यात येत होते. मात्र, उपचारादरम्यान जैस्वाल यांच्या मुलाची तब्येत खालावली. त्यामुळे त्याला मुंबई येथील सायन रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच काही तासांत चिमुकल्याचा मृत्यू झाला. या मृत्यूनंतर नातेवाइकांनी उपचारात हलगर्जी झाल्याचा आरोप करत संबंधित डॉक्टर स्वप्नाली गायकर यांच्या विरोधात संताप व्यक्त करत त्यांनी चुकीचे उपचार केल्याचा आरोप केला. या घटनेचे पडसाद शहरभर उमटले. दरम्यान, संबंधित डॉक्टर गायकर यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली आहे. त्यांना तत्काळ उपचारासाठी उल्हासनगर येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
.....................
मुलाच्या मृत्यूचे नेमके कारण आणि उपचारांमध्ये कोणती चूक झाली, याबाबत चौकशीची मागणी नातेवाइकांकडून करण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे पोलिस आणि आरोग्य विभागाचे लक्ष लागले असून, पुढील तपासानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
.............
काही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून या प्रकरणानंतर मानसिक त्रास दिला जात असल्याने, हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण गोसावी यांनी सर्व आरोप निराधार असल्याचे सांगत ते फेटाळून लावले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.