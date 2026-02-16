राज्यातील रेल्वे वेळापत्रकात बदल
राज्यातील रेल्वे वेळापत्रकात बदल
मध्य रेल्वेची घोषणा; एप्रिलपासून सुधारित वेळापत्रक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : मध्य रेल्वेने परिचालन कारणास्तव मुंबई-अमरावती, मुंबई-नागपूर दुरांतोसह राज्यातील महत्त्वाच्या रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. येत्या एप्रिल महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने हे बदल लागू होणार असल्याने मध्य रेल्वेने कळविले आहे. त्यामुळे या रेल्वेगाड्यांच्या सुटण्याच्या आणि गंतव्यस्थळी पोहोचण्याच्या वेळेतही बदल होणार होणार आहे.
---
बदललेल्या वेळा
एक्स्प्रेस सध्याची वेळ नवी वेळ
सीएसएमटी-अमरावती एक्स्प्रेस(१२१११) रात्री ८.०५ वा. रात्री ८.५० वा.
सीएसएमटी-नागपूर दुरांतो एक्स्प्रेस (१२२८९) रात्री ७.५५ वा. रात्री ८.३५ वा. सुटेल.
नागपूर-सीएसएमटी दुरांतो एक्स्प्रेस (१२२९०) सकाळी ८.०५ वा सकाळी ७.५० वा.
दादर-हुबळी एक्स्प्रेस (१७३१८) रात्री ८.१५ वा. ८.०५ वा.
सीएसएमटी-बंगळूर एक्स्प्रेस (११३०१) सकाळी ८.१० वा. सकाळी ७.५५ वा.
लातूर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (२२१०८) सकाळी ८.०० वा. सकाळी ७.५५ वा.
सोलापूर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (१२११६) सकाळी ६.३० वा. सकाळी ६.३५ वा.
बिदर-सीएसएमटी (२२१४४) सकाळी ८.०० वा. सकाळी ७.५५ वा.
सीएसएमटी-वाराणसी महानगरी एक्स्प्रेस मध्यरात्री १२.१० मध्यरात्री १२.१५ वा.
