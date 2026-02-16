विद्यार्थ्यांना अर्थसंकल्पावर व्याख्यान
भिवंडी (वार्ताहर) : बी.एन.एन. महाविद्यालयात केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ या विषयावर व्याख्यान घेण्यात आले. वाणिज्य, अर्थशास्त्र विभाग, एसएफसी आणि आयक्यूएसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम झाला. अर्थतज्ज्ञ डॉ. विकास उबाळे यांनी अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना भांडवली गुंतवणुकीच्या दृष्टीने तो सकारात्मक असला तरी लघु व मध्यम उद्योगांसाठी अपुरा असल्याचे मत व्यक्त केले. शेती क्षेत्रात अपेक्षित बदल दिसत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या किमान सहा टक्के असावा; मात्र सध्याची तरतूद २.९ टक्के असल्याने विसंगती स्पष्ट होते, असे त्यांनी नमूद केले. शैक्षणिक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाला उपप्राचार्य, प्राध्यापक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना डॉ. उबाळे यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली.
