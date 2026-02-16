मद्यधुंद तरुणाने राेखली लाेकल!
मद्यधुंद तरुणाने राेखली लाेकल!
सीएसएमटी स्थानकात थरार; तरुणावर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) स्थानकावर फलाट क्रमांक १वर सोमवारी (ता. १६) दुपारी एक धोकादायक प्रकार घडला. रुळांवर मद्यधुंद अवस्थेत झोपलेल्या तरुणामुळे येणारी लोकल गाडी तातडीने थांबवावी लागली. दरम्यान, या घटनेमुळे काही काळ स्थानक परिसरात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. याप्रकरणी आरपीएफ पोलिसांनी रेल्वे कायदा कलम १४७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
सीएसएमटी स्थानकात दुपारी सुमारे ३.२९ वाजता सीएसएमटीकडे येणारी लोकल फलाटामध्ये प्रवेश करीत असताना चालकाला रुळांवर एक व्यक्ती झोपलेली दिसली. चालकाने तत्काळ गाडी थांबवत सतत हॉर्न वाजविला. याबाबत माहिती मिळताच कर्तव्यावरील पोलिस उपनिरीक्षक विवेक तसेच पोलिस अंमलदार राजेश चित्ते यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तपासणीदरम्यान संबंधित तरुण कचरा व प्लॅस्टिक बाटल्या वेचणारा असल्याचे समोर आले. तो रुळांवर उतरून झोपला होता. पोलिसांनी तातडीने त्याला रुळांवरून बाजूला घेतले. या वेळी तो मद्याच्या अमलाखाली असल्याचेही आढळले. या तरुणास ‘आरपीएफ’ने ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने नाव अविनाश प्रकाश कर्डिले (१८) असे सांगितले. तो सीएसएमटी बस स्थानक परिसरातील फुटपाथवर वास्तव्यास असल्याची माहिती मिळाली.
