मुलांसाेबतचा प्रत्येक वाद कायद्याच्या कक्षेत नाही!
मुलांसाेबतचा प्रत्येक वाद
कायद्याच्या कक्षेत नाही!
ज्येष्ठ नागरिक कायद्याबाबत उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : ज्येष्ठ नागरिक आणि त्यांच्या मुलांतील प्रत्येक वाद किंवा संघर्ष हा पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा २००७च्या कक्षेत मोडत नाही. कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिक स्वत:चा उदरनिर्वाह करू शकत नसेल, तेव्हाच त्यांना न्यायाधिकरणाचे दरवाजे ठोठावण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच वडील आणि मुले वेगवेगळे राहत असल्याचे सांगत न्यायाधिकरणाने दोन मुलांना वडिलांचे घर रिकामे करण्याचे दिलेले आदेश रद्द केले.
गतवर्षी फेब्रुवारीत ज्येष्ठ नागरिक देखभाल प्राधिकरणाने याचिकाकर्त्या मुलांना मालाड येथील घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते. कायद्यात विहित केल्याप्रमाणे ज्येष्ठ स्वकमाईतून अथवा त्यांच्या मालमत्तेतून उदरनिर्वाह करू शकत नाहीत, तेव्हाच त्यांना न्यायाधिकरणाचे दरवाजे ठोठावण्याचा अधिकार आहे. हे न्यायिक तथ्य असून कोणताही आदेश देण्यापूर्वी किंवा अर्जांवर विचार करण्यापूर्वी न्यायाधिकरणाने ते विचारात घेणे अनिवार्य आहे, अशी टिप्पणी न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकल पीठाने आदेशात केली. या प्रकरणात वडील आणि मुले बऱ्याच काळापासून वेगवेगळे राहत होते. दुसरीकडे मुलांना घरातून बेदखल करण्याची मागणी करणारे त्यांचे वडील स्वतः मालाडच्या निवासस्थानी राहत नव्हते. ते त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीसोबत अन्य ठिकाणी राहत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने वडिलांना नव्याने अर्ज करण्याची मुभा देतानाच त्यांचा अर्ज कायदेशीर अटी पूर्ण करीत असल्याचे त्यांनी प्रथम अनुभवजन्य पुराव्यांसह दाखवावे, असे अधोरेखित करून न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
-----
न्यायालय काय म्हणाले?
- वडिलांनी स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास आर्थिकदृष्ट्या असमर्थ असल्याचे दाखवलेले नाही. मुलांनी वडिलांना मासिक ४० हजार रुपये पेन्शन मिळत असल्याची कागदपत्रे रेकॉर्डवर ठेवली होती. तेव्हा न्यायाधिकरणानेच मुलांनी वडिलांना खर्च अथवा भत्ता देणे अनावश्यक असल्याचे म्हटले हाेते, याकडेही न्या. सुंदरेसन यांनी लक्ष वेधले.
- कायद्यानुसार सामायिक घरात राहत असताना ज्येष्ठ नागरिकांच्या शांततेसाठी पाल्यांना बेदखल केले जाऊ शकते. या प्रकरणात पक्षकार वेगळे राहत असतील तर तिथे कायद्याचा हस्तक्षेप अभिप्रेत कक्षेबाहेर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
