एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकांसाठी सदस्य न्यायालयात
‘एशियाटिक’ निवडणुकीसाठी
सदस्यांची न्यायालयात धाव
व्यवस्थापनाच्या गैरकारभारावर आक्षेप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : एशियाटिक सोसायटीच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी सोसायटीच्या अवैधरीत्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात यासाठी सदस्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत, अशी माहिती सोसायटीचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी आज येथे एका पत्रकार परिषदेत दिली.
एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापनाने निवडणुकांबाबत एकतर्फी निर्णय घेऊन अनिश्चित काळासाठी निवडणुका लांबवल्या असून, त्यांच्या चुकीच्या पद्धतीच्या कारभारामुळे देशातील या एका महत्त्वाच्या ज्ञान केंद्राच्या क्षमतांवरच विपरीत परिणाम होत आहे. शिवाय अशा ढिसाळ कारभारामुळे सोसायटीच्या निवडणुका शक्य तितक्या लवकर व्हाव्यात याकरिता पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय अन्य पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे एक हस्तक्षेप याचिका आज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असल्याचे डॉ. सहस्रबुद्धे म्हणाले.
मुळात सोसायटीच्या नियमांनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेसोबतच निवडणूक घेणे अनिवार्य आहे. सध्याच्या व्यवस्थापन मंडळाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या कारभाराविरोधात सह धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयावरील उच्च न्यायालयाच्या एका तांत्रिक स्वरूपाच्या निकालाच्या आधारे व्यवस्थापनाने ८ नोव्हेंबरपासून निवडणूक पुढे ढकलली. हा एकतर्फी आणि अवैध निर्णय हाेता. निवडणुका रोखण्याचा कोणताही हेतू नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करूनही हा निर्णय घेतला गेला.
निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बंदी असूनही एशियाटिक सोसायटीच्या सध्याच्या व्यवस्थापनाने मुदत संपल्यानंतरही सातत्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे सत्र सुरू ठेवले आहे. त्यात लाखो रुपयांचा खर्चही करण्यात आलेला आहे. अशा कारभाराबद्दल धर्मादाय आयुक्त तसेच कॅगसारख्या संस्थांनी यापूर्वी ताशेरे ओढलेले असूनही व्यवस्थापनाने तसाच कारभार सुरू ठेवला आहे. अशा आर्थिक बेशिस्त व गैरव्यवस्थापनाचे प्रमाण देणाऱ्या कारभाराविरोधात हा लढा असल्याचे डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी स्पष्ट केले.
‘एशियाटिक टुमॉरो’ प्रयत्नशील
विलंबामुळे आर्थिक वर्ष सरत चालले असून, पुढील काळात सोसायटीला निधी मिळण्यातही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करून निवडणुका तातडीने होण्याची गरज असल्याचे डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी स्पष्ट केले. मुंबईचे बौद्धिक वातावरण निकोप राहावे, दुर्गाबाई भागवतांसारख्या विदुषीचे नाव ज्या संस्थेशी जोडले गेले आहे, अशा एशियाटिक सोसायटीसारख्या संस्थेत तरी मराठीची गळचेपी होऊ नये याकरिता ‘एशियाटिक टुमॉरो’च्या माध्यमातून सदस्य प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही ते या वेळी म्हणाले.
---------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.