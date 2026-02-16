राष्ट्रपुरूषांच्या पुतळ्यांची सभागृहातच पुनर्रचना करा : महापौर रितू तावडे
राष्ट्रपुरुषांच्या पुतळ्यांची सभागृहातच पुनर्रचना करा : महापौर रितू तावडे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : महापालिकेच्या मुख्यालयातील सभागृहात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा राष्ट्रपुरुषांचे पुतळे आहेत; मात्र सभागृहातील आसन व्यवस्था अपुरी पडत असल्याने सभागृहातील थोर पुरुषांची सभागृहातच पुनर्रचना करावी आणि आसन व्यवस्था वाढवण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी सोमवारी दिले.
महापालिका सभागृहाला पुरातन वारसा वास्तूचा दर्जा असल्याने या वास्तूला कोणताही धक्का न लावता, २३७ नगरसेवक संबंधित कर्मचारी व अधिकारी आणि पत्रकार ह्यांना पुरेशी जागा उपलब्ध व्हावी, यासाठी सभागृहात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा युगपुरुषांचे पुतळे व अर्धपुतळे स्थापित असल्याने आवश्यकतेनुसार ज्या ठिकाणी आसन व्यवस्था होण्याची शक्यता दिसून येईल त्या ठिकाणी स्थापित असलेल्या राष्ट्रपुरुषांचे पुतळे त्यांचा पूर्ण आदर व सन्मान राखून सभागृहातच त्यांची पुनर्रचना करण्याची आणि आसनव्यवस्था वाढविण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. गेल्या ११ फेब्रुवारीला महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक पार पडली. या वेळी सभागृहात आसनव्यवस्था अपुरी पडल्याने काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली होती. या वेळी सभागृहात सर्वच पक्षांचे २२७ नगरसेवक उपस्थित असल्याने अपुरी आसनव्यवस्था प्रकर्षाने निदर्शनास आली. त्यात आणखी १० नामनिर्देशित पालिका सदस्यांची भर पडणार असल्याने जागेची अडचण निर्माण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर दालनात सर्वपक्षीय गटनेत्यांची यापूर्वी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी महापालिका आयुक्तांसह उपमहापौर तसेच गणेश खणकर, विरोधी पक्षनेत्या किशोर पेडणेकर, अमेय घोले, अशरफ आजमी, विजय उबाळे, यशवंत किल्लेदार व अमरीन अबहानी हे उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.