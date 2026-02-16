‘तिसऱ्या मुंबई’ला अर्थगती
‘एमएमआरडीए’च्या अर्थसंकल्पात ४,००० कोटींची तरतूद
मुंबई, ता. १६ : रायगड जिल्ह्यात कर्नाळा-साई-चिरनेर पट्ट्यात (केएससी टाऊन) प्रस्तावित तिसऱ्या मुंबईची लवकरच मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. मुंबई, नवी मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या या नियाेजित शहरासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) अर्थसंकल्पात तब्बल चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दोन दशकांपासून चर्चेत असलेल्या तिसऱ्या मुंबईच्या पायाभरणीच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल ठरले आहे.
नवी मुंबईच्या धर्तीवर रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यातील १२३ गावांच्या तब्बल ३२३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात नियोजित तिसरी मुंबई उभारली जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे मोठे आव्हान आहे. तसेच भूसंपादनामुळे येथील हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने आज सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात चार हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. निधीची तरतूद करण्यात आल्याने आराखडे तयार करणे, पायाभूत सुविधांची निर्मिती अशा कामांना वेग येणार आहे.
मुंबई-ठाण्यात भुयारी मार्गांसाठी ५,५४३ कोटी
मुंबई-ठाणे येथील वाहतुकीला चालना देण्यासाठी एमएमआरडीए भुयारी मार्ग हाती घेणार आहे. या प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात पाच हजार ५४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, पुढील काळात भुयारी मार्गाच्या कामाला वेग येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भुयारी मार्गांसाठी तरतूद
१,१८९ कोटी : वांद्रे सागरी सेतू-बीकेसी बुलेट ट्रेन स्थानक-मुंबई अंतराराष्ट्रीय विमानतळ
१,२५० कोटी : ऑरेंज गेट-पूर्व मुक्त मार्ग-मरीन ड्राइव्ह सागरी किनारा
३,०२९ कोटी : ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग
७५ कोटी : ठाणे-घोडबंदर रस्त्यावरील गायमुख ते फाउंटन हाॅटेल जंक्शन
२०१७-१८ नंतर प्रथमच सादर झालेला एमएमआरडीएचा शिलकीचा अर्थसंकल्प हा संस्थात्मक वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि पायाभूत सुविधांवर आधारित दीर्घकालीन विकासदृष्टी प्रतिबिंबित होते. यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाला आधुनिक, गुंतवणुकीसाठी सज्ज आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करू शकणारा शहरी प्रदेश म्हणून स्थान प्राप्त झाले आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
